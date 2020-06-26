Международные полеты могут возобновиться в июле после того, как власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны, сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.

с чего всё началось

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

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