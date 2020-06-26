Коронавирус
РИА НовостиМинтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
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с чего всё началось
Международные полеты могут возобновиться в июле после того, как власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны, сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.РИА Новости07:06
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Происшествия
Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго
Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
РИА Новости 10:00
Футбол
Финал Кубка Украины повторно перенесён в другой город
Представители Львовской федерации футбола сообщили о переносе финального матча Кубка Украины в другой город.
Евро-футбол.ру вчера в 17:34
Общество
К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция
В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
РБК 09:07
Общество
В Омской области на месяц продлили масочный режим
Омск, 26 июня 2020, 16:28 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Омской области продлил на месяц масочный режим.
REGNUM 09:28
Общество
Суд выносит обвинительный приговор фигурантам дела «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы признал художественного руководителя театра "Гоголь-центр" режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" виновными в хищении около 129 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на театральный проект "Платформа", передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.
РАПСИ 04:29
Технологии
Раскрыто настоящее число зараженных коронавирусом в США
Ученые Университета штата Пенсильвания раскрыли истинную заболеваемость коронавирусной инфекцией в США.
Lenta.ru 10:03
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Наука
Испанские вирусологи: Коронавирус был в Европе еще в марте 2019 года
Тест от 12 марта 2019 года неожиданно для всех дал положительный результат.
Российская газета 10:33
Общество
Глава Минкультуры прокомментировала дело «Седьмой студии»
Руководитель Министерства культуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство совместно с российским культурным сообществом прорабатывает меры, которые должны исключить ситуации, подобные делу «Седьмой студии».
Журналистская правда 07:41
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Политика
В США предложили смягченные санкции против «Северного потока - 2»
Американские конгрессмены от обеих партий подготовили законопроект санкций против российского газопровода "Северный поток - 2" с более мягкими ограничениями.
Газета.Ru 10:35
Политика
Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму
МИД Украины выразил недовольство голосованием по поправкам к Конституции России в Крыму и призвал международных партнёров усилить антироссийские санкции.
RT на русском 10:52
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Общество
Telegram вернул инвесторам TON более $1,2 млрд
Telegram вернул инвесторам блокчейн-платформы TON более $1,2 миллиарда напрямую или в виде кредитов.
Деловое.ТВ 03:25
Космос
Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм
Экология Регионов вчера в 03:35
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Суд признал Апфельбаум виновной в халатности по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы переквалифицировал с мошенничества на халатность обвинение бывшей чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:41
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Происшествия
Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем
RT на русском 02:24
Авто
Новый Volkswagen Polo едет к дилерам
Компания Volkswagen объявила о начале поставок модели Polo нового поколения в дилерские центры марки.
Движок 05:57
Игры
Общий тираж The Last of Us Part II превысил 4 миллиона копий
За три дня с момента релиза The Last of Us Part II разошлась тиражом в 4 млн копий.
CyberSport.ru 08:19
Политика
Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России
Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
Здоровье
Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53