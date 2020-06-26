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РИА НовостиРИА НовостиМинтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
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с чего всё началось

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Международные полеты могут возобновиться в июле после того, как власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны, сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.
РИА Новости07:06

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Минтранс РФ сохраняет надежду на возобновление международных рейсов в июле

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РБК07:43

Минтранс не исключил возобновления международных авиаперевозок в июле

RT на русском06:54

Дитрих: вероятность возобновления международных полетов из России в июле сохраняется

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Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

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Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Коммерсантъ06:48

Минтранс объявил сроки возобновления международного авиасообщения

Lenta.ru06:29
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Общество

Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку

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Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго

Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
РИА Новости 10:00
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Футбол

Финал Кубка Украины повторно перенесён в другой город

Представители Львовской федерации футбола сообщили о переносе финального матча Кубка Украины в другой город.
Евро-футбол.ру вчера в 17:34
Общество

К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция

В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
РБК 09:07
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Общество

В Омской области на месяц продлили масочный режим

Омск, 26 июня 2020, 16:28 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Омской области продлил на месяц масочный режим.
REGNUM 09:28
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Общество

Суд выносит обвинительный приговор фигурантам дела «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы признал художественного руководителя театра "Гоголь-центр" режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" виновными в хищении около 129 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на театральный проект "Платформа", передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.
РАПСИ 04:29
Технологии

Раскрыто настоящее число зараженных коронавирусом в США

Ученые Университета штата Пенсильвания раскрыли истинную заболеваемость коронавирусной инфекцией в США.
Lenta.ru 10:03
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
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Наука

Испанские вирусологи: Коронавирус был в Европе еще в марте 2019 года

Тест от 12 марта 2019 года неожиданно для всех дал положительный результат.
Российская газета 10:33
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Общество

Глава Минкультуры прокомментировала дело «Седьмой студии»

Руководитель Министерства культуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство совместно с российским культурным сообществом прорабатывает меры, которые должны исключить ситуации, подобные делу «Седьмой студии».
Журналистская правда 07:41
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Футбол

Тренер «Оренбурга» высказался об угрозе технического поражения

Газета.Ru 10:28
Общество

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
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Политика

В США предложили смягченные санкции против «Северного потока - 2»

Американские конгрессмены от обеих партий подготовили законопроект санкций против российского газопровода "Северный поток - 2" с более мягкими ограничениями.
Газета.Ru 10:35
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Политика

Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму

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RT на русском 10:52
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Происшествия

Замуровавшая 12-летнего сына в бетон россиянка рассказала об убийстве

Lenta.ru 10:36
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Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
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Политика

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
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Политика

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
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Общество

Telegram вернул инвесторам TON более $1,2 млрд

Telegram вернул инвесторам блокчейн-платформы TON более $1,2 миллиарда напрямую или в виде кредитов.
Деловое.ТВ 03:25
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Космос

Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм

Экология Регионов вчера в 03:35
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Общество

Суд признал Апфельбаум виновной в халатности по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы переквалифицировал с мошенничества на халатность обвинение бывшей чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
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Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем

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Авто

Новый Volkswagen Polo едет к дилерам

Компания Volkswagen объявила о начале поставок модели Polo нового поколения в дилерские центры марки.
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Общий тираж The Last of Us Part II превысил 4 миллиона копий

За три дня с момента релиза The Last of Us Part II разошлась тиражом в 4 млн копий.
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Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России

Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
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Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
Происшествия

ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Коммерсантъ вчера в 04:53
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