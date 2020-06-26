Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле после того, как власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны, сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.

с чего всё началось

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Футбол Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака» 20 июня московская полиция сообщила о задержании фанатов «Спартака», провожавших команду на матч 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Общество В Кремле прокомментировали дело Серебренникова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры. 129

Общество Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев. 15

Общество Серебренникова признали виновным в хищениях Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 1K

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7,5K

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 332

Здоровье Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака. 57

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,5K

Политика Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин. 12

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 3K

Космос Ученые предложили устроить пенную охоту на космический мусор Как сообщил «МК» руководитель стартапа молодых ученых Влад Ситников, липкая полимерная пена находится в бочкообразной емкости весом всего в 50 кг.

Происшествия Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость. 59

Общество Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств. 2

Футбол «Тамбов» – «Зенит». Матч пройдет без зрителей «В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура РПЛ «Тамбов» – «Зенит» без зрителей», – говорится в сообщении.

Происшествия Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети. 9

Наука Российские учёные улучшили суперконденсаторы с помощью кислородной плазмы В новой серии экспериментов с легированием углеродной решётки сторонними элементами учёные использовали кислородную плазму как чистую, так и с содержанием азота.