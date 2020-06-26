Коронавирус
РИА НовостиМинтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
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с чего всё началось
Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле после того, как власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны, сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.РИА Новости07:06
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Футбол
Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака»
20 июня московская полиция сообщила о задержании фанатов «Спартака», провожавших команду на матч 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
РБК 04:54
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество
В Кремле прокомментировали дело Серебренникова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
Общество
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости вчера в 04:58
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 24 июня в 00:02
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 24 июня в 02:09
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Политика
Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию
Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:42
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
Шоу-бизнес
Асмус назвала причины развода с Харламовым и опровергла участие в шоу
Ранее появилась информация о том, что Асмус и Харламов приняли участие в шоу Comment Out, которое транслируется на YouTube.
CT news 07:36
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Космос
Ученые предложили устроить пенную охоту на космический мусор
Как сообщил «МК» руководитель стартапа молодых ученых Влад Ситников, липкая полимерная пена находится в бочкообразной емкости весом всего в 50 кг.
Московский Комсомолец 07:03
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество
Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова
Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
Lenta.ru 07:19
Авто
Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Футбол
«Тамбов» – «Зенит». Матч пройдет без зрителей
«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура РПЛ «Тамбов» – «Зенит» без зрителей», – говорится в сообщении.
Советский спорт 07:09
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Происшествия
Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети.
News.ru вчера в 18:07
Наука
Российские учёные улучшили суперконденсаторы с помощью кислородной плазмы
В новой серии экспериментов с легированием углеродной решётки сторонними элементами учёные использовали кислородную плазму как чистую, так и с содержанием азота.
3DNews 05:18
Общество
WSJ узнала о планах США по поглощению Ericsson для победы над Huawei
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает разные схемы противостояния китайской Huawei на мировом рынке телекоммуникационного оборудования для сетей 5G, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
РБК 01:50
Происшествия
В Амурской области после нападения на фермера задержали двух силовиков
6 июня в селе Новоспасск Архаринского района силовики напали на местного фермера и похитили сельскохозяйственную технику.
REGNUM вчера в 20:36