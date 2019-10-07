Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

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