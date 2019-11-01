Транспорт

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Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров

Газета.Ru18:58

Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров

Телеканал 360°17:55

Минтранс разработал правила движения для электросамокатов, гироскутеров и скейтбордов

Афиша Daily15:42

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

РБК16:20

Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров

РИА Новости15:39

Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров

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Правила для электросамокатов, Aston Martin с отделкой золотом и другие новости за ночь

Журнал Авто.ру24 октября в 20:02
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Астрономы открыли новый тип ураганов на Сатурне

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