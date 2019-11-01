Транспорт
РБКМинтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтранс разработал правила движения для электросамокатов, гироскутеров и скейтбордов
Афиша Dailyвчера в 15:42
Правила для электросамокатов, Aston Martin с отделкой золотом и другие новости за ночь
Журнал Авто.ру24 октября в 20:02
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