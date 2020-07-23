Общество
ИнтерфаксМинтранс разъяснил порядок возврата авиабилетов в условиях ЧС
"Воздушный Кодекс РФ дополнен новой статьей, устанавливающей особый порядок возврата пассажиру провозной платы при угрозе возникновения или возникновении отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ или ее части", - говорится в тексте.
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В случае ЧС и ее угрозы, а также режима повышенной готовности (такой введен из-за пандемии коронавируса) авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет при отмене рейса или отказа пассажира от полета, сообщается в пояснениях (.pdf) Минтранса России.Коммерсантъ07:10
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Жители Самары не могут добиться от «Аэрофлота» возврата денег за билеты
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