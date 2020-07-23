с чего всё началось

"Воздушный Кодекс РФ дополнен новой статьей, устанавливающей особый порядок возврата пассажиру провозной платы при угрозе возникновения или возникновении отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ или ее части", - говорится в тексте.

Кино Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова. 75

Политика Посла России вызвали в МИД Эстонии Посол РФ в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики. 14

Политика США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире. 2,3K

Технологии Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии. 280

Экономика Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права. 105

Авто Германия может запустить производство Lada 4x4 Энтузиасты из Германии хотят запустить мелкосерийную сборку Lada 4x4 на базе немецких автозаводов. 30

Технологии NVIDIA нацелилась на покупку британской ARM — Bloomberg По информации Bloomberg, владельцы компаний обсуждают варианты продажи части или всей доли в ARM с помощью частной сделки или публичного размещения акций. 2

Общество Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов. 812

Космос Специалисты SpaceX впервые поймали обе половины обтекателя Falcon 9 Отмечается, что старт должен был состояться неделей ранее, но специалисты компании за день до запуска отложили его, чтобы провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9. Falcon 9 / © SpaceX SpaceX старается найти как можно больше способов повторного использования элементов ракет, что могло бы значительно снизить стоимость запусков. 11

Происшествия Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.

Здоровье Минздрав Башкирии озвучил прогноз по коронавирусу в республике В четверг, 23 июля заместитель министра здравоохранения региона Ирина Кононова рассказала о ситуации с распространением коронавируса в республики на текущий момент и сдалала прогноз на будущее. 6

Футбол Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов На заседании общего собрания клубов РПЛ не было принято решение об увеличении числа участников до 18.

Экономика ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости. 35