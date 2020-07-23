Общество
RT на русскомМинтранс разъяснил схему возврата авиабилетов
Министерство транспорта России опубликовало разъяснения по возврату авиабилетов. Отмечается, что в случае ЧС, её угрозы или введения режима повышенной готовности авиакомпания может отменить рейс, а пассажир, в свою очередь, сдать билет.
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с чего всё началось
В случае ЧС и ее угрозы, а также режима повышенной готовности (такой введен из-за пандемии коронавируса) авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет при отмене рейса или отказа пассажира от полета, сообщается в пояснениях (.pdf) Минтранса России.Коммерсантъ07:10
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Как авиакомпании будут производить компенсацию за отмененные из-за коронавируса авиарейсы?
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