с чего всё началось

Министерство транспорта России опубликовало разъяснения по возврату авиабилетов. Отмечается, что в случае ЧС, её угрозы или введения режима повышенной готовности авиакомпания может отменить рейс, а пассажир, в свою очередь, сдать билет.

Политика США закрывают консульство Китая в Хьюстоне и судят китайских хакеров Официальным поводом для закрытия китайского консульства в американском Хьюстоне, о чем стало известно 22 июля, стала защита интеллектуальной собственности и личных данных, принадлежащих гражданам США. 299

Политика Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании. 33

Политика Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе. 192

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 340

Общество На Кубани 169 выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ Школьники 23 июля сдавали последний ЕГЭ основного периода — по иностранному языку.

Киберспорт Жуткие боссы в новом трейлере пошаговой хоррор-тактики Othercide Издательство Focus Home Interactive и студия Lightbulb Crew представили новый геймплейный трейлер Othercide, который посвятили боссам пошаговой хоррор-тактики.

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 212

Происшествия Задержанный по делу об убийстве россиянина в Австрии останется в СИЗО Суд в Австрии продлил одному из задержанных по делу об убийстве чеченского блогера срок пребывания в СИЗО до 20 августа, предположительно, он не стрелял, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Корнойбурга. 1

Политика Матвиенко допустила уход нескольких сенаторов из Совфеда Порядка 5-7 сенаторов могут покинуть Совет Федерации в сентябре, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. 2

Здоровье Врио главы Пермского края поручил приостановить объединение больниц Поручение о приостановке процесса объединения больниц дал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения региона Оксаной Мелеховой, 21 июля сообщает пресс-служба администрации губернатора. 44