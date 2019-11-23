Общество
BFM.ruМинтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году
Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа». Тогда погибли 22 человека — пассажиры и члены экипажа. По данным российских властей причиной катастрофы стал теракт.
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Соответственно, по получению ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков.
— Евгений Дитрих, российский политикРИА Новости 10:05
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Дипломаты рассказали о прогрессе с возобновлением чартерного авиасообщения с Египтом
Взгляд.ру21 ноября в 07:15
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