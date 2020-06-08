Общество

ФедералПрессФедералПрессМинтранс сообщил о дате возобновления международных полетов

В Минтрансе России сообщили, что пока говорить о сроках возобновления международных полетов рано. Там уточнили, что когда будет обеспечена безопасная доставка жителей страны к местам отдыха внутри РФ, вопрос станет актуальным.
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Минтранс пока не готов назвать дату возобновления зарубежных авиарейсов

Коммерсантъ09:02

В Минтрансе РФ сочли преждевременным говорить о возобновлении полетов за рубеж

Интерфакс08:51

«Сначала надо решить другие задачи». Минтранс — о полетах за границу

РБК09:49

Минтранс высказался о возможности возобновления авиарейсов за рубеж

RT на русском08:40

В Минтрансе заявили, что еще рано возобновлять авиарейсы за рубеж

Газета.Ru08:39

В Минтрансе заявили, что говорить о сроках возобновления международных полетов еще рано

ТАСС08:22

В Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетов

РИА Новости08:52
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Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
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Плазмоны удалось сфокусировать в нанострую

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Общество

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Общество

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Экономика

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Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
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В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
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США отказались предоставлять информацию по делу MH17

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Как уверяют исследователи, плохие мысли вредны: риск развития деменции увеличивает негативное мышление.
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Журналисты нашли новых свидетелей по делу крушения MH17

Показания новых свидетелей были представлены независимыми журналистами с платформы Bonanza Media Яной Ерлашовой и Максом ван дер Верффом.
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В Пермском крае инвалид ползла на четвереньках до магазина

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На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса

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