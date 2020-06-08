Общество
ФедералПрессМинтранс сообщил о дате возобновления международных полетов
В Минтрансе России сообщили, что пока говорить о сроках возобновления международных полетов рано. Там уточнили, что когда будет обеспечена безопасная доставка жителей страны к местам отдыха внутри РФ, вопрос станет актуальным.
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Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан
Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна 06:55
Армия и оружие
В Севастополе обсудили развитие ДОСААФ
Вести.Севастополь 09:40
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Политика
В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции
Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
REGNUM 06:17
Общество
Федеральные учреждения культуры России возобновят работу с 9 июня
Федеральные учреждения культуры, которые находятся в регионах России со снятыми ограничениям, смогут возобновить работу с 9 июня.
Известия 10:32
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Кино
Вышел тизер документального фильма о Сергее Бондарчуке
Компания Art Pictures Group опубликовала тизер документального фильма о советском и российском режиссёре Сергее Бондарчуке.
News.ru 11:40
Футбол
Месси обошёл Роналду в списке самых дорогих футболистов
Форвард «Ювентуса» и команды Португалии Криштиану Роналду занял только 70-ое место – 62,8 млн евро.
ГЛАС.RU 09:31
Экономика
Инвесторы Совета венчурного рынка заступились за гендиректора РВК
В числе подписавшихся под письмом — заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, основатель Qiwi Сергей Солонин и еще 20 инвесторов и управляющих партнеров венчурных компаний.
Ведомости 11:50
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:24
Наука
Плазмоны удалось сфокусировать в нанострую
Anonsens 12:26
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел
Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
Российская газета 03:42
Экономика
Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%
Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 11:34
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Общество
Российского диджея арестовали в Берлине по запросу США
В Берлине арестовали российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.
Вечерняя Москва вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
Происшествия
В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник
Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Наука
Негативное мышление может увеличить риск развития деменции
Как уверяют исследователи, плохие мысли вредны: риск развития деменции увеличивает негативное мышление.
МедиаПоток 11:52
Общество
Журналисты нашли новых свидетелей по делу крушения MH17
Показания новых свидетелей были представлены независимыми журналистами с платформы Bonanza Media Яной Ерлашовой и Максом ван дер Верффом.
Экономика сегодня вчера в 18:01
Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у Голунова отклонений
Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила каких-либо нарушений у журналиста Ивана Голунова, который проходит потерпевшим по уголовному делу о попытке подбросить ему наркотики.
ТАСС 11:04
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
Политика
Захарова получила новый дипломатический ранг
Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru 07:14
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51