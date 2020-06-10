Транспорт
ВедомостиМинтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым
Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение запустить летом этого года движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым и обратно, сообщил Минтранс. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:15, Ашберн
Политика
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур.
РЕН ТВ 00:54
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Переболевшие коронавирусом люди не могут заразить других, однако их нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила "МК" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
РИА Новости 12:25
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Политика
Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»
Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
Общество
Адвокат Мамаева: сравнивать дело Павла с делом Ефремова простительно бабушкам на лавочке
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, поделился своим мнением о сравнениях дела актёра и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова с делом его подзащитного и нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
Чемпионат 14:26
Энергетика
Запасы нефти в США выросли до рекордного уровня
В отчете EIA говорится, что нынешний объем коммерческих запасов нефти в стране на 14% превышает средний уровень за предыдущие пять лет и на 10,8% — объем запасов на 7 июня 2019 года (было 485,5 млн барр.).
РБК 13:07
Наука
Ученые разработали цемент для заживления костей
Ученые из Йенского университета имени Фридриха Шиллера в сотрудничестве с коллегами из Вюрцбургского университета разработали материал для замены костей на основе фосфата кальция и цемента, армированного углеродными волокнами.
РИА Новости 08:35
Общество
В Китае смогли решить главную проблему Tesla
РЕН ТВ вчера в 08:50
Кино
Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год
Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.
NewInform 10:59
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
Наука
Нашли предшественника Великой китайской стены
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 11:26
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Здоровье
Жителей Липецкой области просят не ехать в Воронеж
10 июня на очередном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе выступил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев.
Kursk.com 10:25
Наука
Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус
Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
ТАСС Наука 06:04
Наука
Ученые назвали год основания уйгурской крепости Пор-Бажын
Узнать точный сезон и год основания крепости помогли годичные кольца замурованных в ее стенах лиственниц.
iReactor 06:54
Происшествия
В московском торговом центре прогремели выстрелы
На Правобережной улице в Москве произошла стрельба в торговом центре "Капитолий" — по некоторым сведениям, в магазине "Ашан".
Вести.Ru 15:09
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве
Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 08:14
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторничные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49