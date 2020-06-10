Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение запустить летом этого года движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым и обратно, сообщил Минтранс. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля.

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

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