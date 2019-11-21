Общество

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Чартерное авиасообщение с Египтом вряд ли будет возобновлено в 2019 году. Об этом в субботу, 23 ноября, заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.
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Евгений Дитрих
Соответственно, по получению ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков.
— Евгений Дитрих, российский политикРИА Новости 10:05

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