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Чартерное авиасообщение с Египтом вряд ли будет возобновлено в 2019 году. Об этом в субботу, 23 ноября, заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.

Минтранс усомнился в возобновлении чартеров с Египтом в 2019 году

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