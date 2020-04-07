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Российская газетаРоссийская газетаМинтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС. Также определены страны, из которых вывозные рейсы можно ожидать уже в ближайшие дни.
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с чего всё началось
Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения
 на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.
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