Коронавирус
РБКВласти назвали цены на билеты для возвращающихся из-за границы россиян
Если у россиян, находящихся за границей, есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить €200 при рейсе из Европы и €400 в случае дальних перелетов. Об этом сообщило Министерство транспорта России после совещания рабочей группы в Росавиации.
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с чего всё началось
Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.ТАССвчера в 15:15
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Россияне с билетами иностранных авиакомпаний заплатят €200–400 за возвращение домой
Коммерсантъвчера в 16:16
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