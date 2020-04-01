с чего всё началось

Если у россиян, находящихся за границей, есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить €200 при рейсе из Европы и €400 в случае дальних перелетов. Об этом сообщило Министерство транспорта России после совещания рабочей группы в Росавиации.

Власти назвали цены на билеты для возвращающихся из-за границы россиян

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