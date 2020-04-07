с чего всё началось

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС. Также определены страны, из которых вывозные рейсы можно ожидать уже в ближайшие дни.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736 За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Общество Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.

Политика В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.

Экономика Кудрин оценил необходимую экономике господдержку минимум в 7% ВВП Обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн руб. только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству, заявил РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Здоровье Ведение взрослых пациентов с внебольничной пневмонией — новый алгоритм Минздрав России представил алгоритм оказания помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями (ВП), разработанный совместно с главным внештатным специалистом пульмонологом Минздрава России С.Н. Авдеевым (письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2020 г. № 30-4/И2-2702).

Политика Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.

Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Шоу-бизнес Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.

Общество У 25 граждан Китая, въехавших через Приморье, выявили коронавирус Заражение коронавирусом на территории граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено еще у 25 граждан Китая, которые вернулись на родину из Москвы через Владивосток, говорится в сообщении комитета по вопросам здравоохранения провинции.

Политика La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".

Культура Найдены новые артефакты времен Куликовской битвы Новые артефакты времен Куликовской битвы обнаружили сотрудники музея-заповедника «Куликово поле», 6 апреля сообщил телеканал «Россия К». Специалисты обнаружили наконечники стрел, фрагменты лезвий топоров, поясные пряжки и другие артефакты.

Общество Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».

Общество Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.

Политика Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.

Происшествия Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.