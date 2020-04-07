Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМинтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС. Также определены страны, из которых вывозные рейсы можно ожидать уже в ближайшие дни.
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с чего всё началось
Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения
 на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.
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Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

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Первый случай гибели от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Хабаровском крае.
ТАСС 23:19
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Интерфакс 19:55
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Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5

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В США готовят реформу морской пехоты для противостояния с Китаем

Как сообщается, Китай в том, что касается военных возможностей, представляет самую большую угрозу, и если бы США бездействовала, то они оказались бы уже позади.
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Экономика

Кудрин оценил необходимую экономике господдержку минимум в 7% ВВП

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РБК 23:00
Здоровье

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Минздрав России представил алгоритм оказания помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями (ВП), разработанный совместно с главным внештатным специалистом пульмонологом Минздрава России С.Н. Авдеевым (письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2020 г. № 30-4/И2-2702).
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Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости 21:16
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку

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РИА Новости 22:21
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La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
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Найдены новые артефакты времен Куликовской битвы

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Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

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Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
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В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

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Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.
Российская газета 11:24
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Клиенты НПФ и ПФР недосчитались 2,6 млрд руб. инвестдохода

С учетом клиентов Пенсионного фонда России (ПФР) общая сумма потерь составила 2,6 млрд руб. Этот результат значительно ниже потерь предшествующих лет, и прежде всего из-за снижения активности переходной кампании.
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