с чего всё началось

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС. Также определены страны, из которых вывозные рейсы можно ожидать уже в ближайшие дни.

Шоу-бизнес Умерла бывшая жена Александра Малинина Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.

Общество Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.

Армия и оружие Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил подготовить военное госпитальное судно "Иртыш" на Дальнем Востоке, чтобы разгрузить госпитали в контексте ситуации с COVID-19.

Общество США вернули на родину 45 тысяч своих граждан Россия возвращает застрявших за рубежом почти 26 тысяч россиян, но не быстро – на сегодня анонсированы только два рейса – из Нью-Йорка и с Мальдив.

Энергетика Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть Если воспринимать события с оптимистичной точки зрения, факт экстренного совещания с участием министров нефти G20 говорит о том, что потенциальное участие в сокращениях добычи могут принять страны, не входящие в ОПЕК+.

Авто Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4 Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.

Шоу-бизнес Анна Курникова впервые показала лицо трехмесячной дочери В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.

Общество Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для врачей Дефицит запаса защитных костюмов для врачей составляет 300 тысяч в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Путин: вся страна стала вирусологами Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом пошутил о том, что вся страна стала вирусологами.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Экономика Недельные расходы россиян сократились в 2 раза Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".

Происшествия Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.

Происшествия В Новосибирске продолжают госпитализировать вернувшихся из ЮВА детей Во взрослой инфекционной больнице №1 Новосибирска 6 апреля без перемен: по прежнему госпитализировано 38 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, у девяти пациентов диагноз уже подтвержден.

Общество Пропускной режим начал действовать во Владивостоке Особый пропускной режим начал действовать со вторника во Владивостоке для предотвращения распространения коронавируса.

Политика Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Происшествия В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго» Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.