Коронавирус
Российская газетаМинтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС. Также определены страны, из которых вывозные рейсы можно ожидать уже в ближайшие дни.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 20:39, Ашберн
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Шоу-бизнес
Умерла бывшая жена Александра Малинина
Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Происшествия
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Армия и оружие
Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь
Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил подготовить военное госпитальное судно "Иртыш" на Дальнем Востоке, чтобы разгрузить госпитали в контексте ситуации с COVID-19.
Общество
США вернули на родину 45 тысяч своих граждан
Россия возвращает застрявших за рубежом почти 26 тысяч россиян, но не быстро – на сегодня анонсированы только два рейса – из Нью-Йорка и с Мальдив.
Энергетика
Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть
Если воспринимать события с оптимистичной точки зрения, факт экстренного совещания с участием министров нефти G20 говорит о том, что потенциальное участие в сокращениях добычи могут принять страны, не входящие в ОПЕК+.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Общество
Власти США увидели первые признаки улучшения ситуации с коронавирусом
О первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в крупных городах США заявил вице-президент страны Майк Пенс.
Шоу-бизнес
Анна Курникова впервые показала лицо трехмесячной дочери
В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.
Энергетика
Минэнерго США ожидает снижение в стране объемов добычи нефти
Минэнерго США ожидает от американских производителей нефти снижения объемов добычи до 11,03 млн баррелей в сутки (-1,63 млн баррелей).
Общество
Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для врачей
Дефицит запаса защитных костюмов для врачей составляет 300 тысяч в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Путин: вся страна стала вирусологами
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом пошутил о том, что вся страна стала вирусологами.
Политика
На Сахалине и Курилах повысили выплаты ко Дню Победы
Флагманом стала инициатива об увеличении размера выплат участникам Великой Отечественной и другим категориям граждан ко Дню Победы.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Экономика
Недельные расходы россиян сократились в 2 раза
Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Происшествия
В Новосибирске продолжают госпитализировать вернувшихся из ЮВА детей
Во взрослой инфекционной больнице №1 Новосибирска 6 апреля без перемен: по прежнему госпитализировано 38 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, у девяти пациентов диагноз уже подтвержден.
Авто
Где купить новые ВАЗ-2101, Волгу и Жигули без пробега
Эксперты агентства Автостат выяснили, можно ли прямо сейчас купить новые советские автомашины Жигули: например, ВАЗ-2101, Волгу и другие.
Общество
Пропускной режим начал действовать во Владивостоке
Особый пропускной режим начал действовать со вторника во Владивостоке для предотвращения распространения коронавируса.
Политика
Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США
Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
Происшествия
В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»
Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
Общество
Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка
Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Общество
Сегодня саратовцы наблюдают суперлуние
Политика
В правительстве Приморья дали разъяснения относительно законности пропускного режима в регионе
Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Павел Мезенин дал разъяснения относительно законности введения на территории Приморского края пропускного режима, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.