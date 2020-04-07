Коронавирус
Российская газетаМинтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС. Также определены страны, из которых вывозные рейсы можно ожидать уже в ближайшие дни.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.ТАССвчера в 15:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне с билетами иностранных авиакомпаний заплатят €200–400 за возвращение домой
Коммерсантъвчера в 16:16
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 02:40, Ашберн
Политика
Американские сенаторы обсудят рынок нефти с властями Саудовской Аравии
Вашингтон, 8 апреля 2020, 08:11 — REGNUM Представители Республиканской партии США сенаторы Кевин Крамер и Дэн Салливан планируют обсудить стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии, передаёт агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Спорт
Клэбо хотел бы вернуться в спринтерскую группу
Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо хочет вернуться в спринтерскую группу.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Наука
Биологи: вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв
Биологи из США открыли вирусы, которые могут размножаться внутри клеток водорослей и берут под свой контроль их обмен веществ.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Происшествия
В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»
Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Футбол
Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»
Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
Финансы
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Здоровье
Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц
145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Общество
Шестеро челябинцев с коронавирусом выписаны из больницы
Челябинск, 8 апреля 2020, 09:12 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии коронавируса шесть человек выздоровели.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
В США за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом
Число жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Космос
Экзопланета из класса суперземель обнаружена в двойной звездной системе в окрестностях Солнца
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске опубликовала трогательные фото племянника
Наталья Фриске выложила на своей странице в соцсети Instagram фотографии маленького Платона.
Игры
Dead Cells выходит на Android 3 июня
В мае 2019 года студия Motion Twin и издательство Playdigious выпустили знаменитый рогалик Dead Cells на iOS.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Здоровье
Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»
В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
Технологии
Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5
Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Игры
Valve отчиталась о росте количества коммерчески успешных игр в Steam
Valve отметила, что значительный рост количества коммерчески успешных игр в 2013-2014 гг. в том числе обусловлен появлением системы Greenlight, а также дополнительных инструментов, помогающих отбирать тайтлы.