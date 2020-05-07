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Фигурное катание Роднина прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе Ранее ГЛАС сообщал о том, что Плющенко откажется от выступлений и будет тренировать Трусову 24 на 7. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы сделать из Трусовой чемпионку. 8

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