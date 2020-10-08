Министерство транспорта России захотел продлить программу поддержки авиакомпаний из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Как рассказали в министерстве, соответствующий законопроект уже подготовлен и направлен на согласование в федеральные органы.

Поделиться