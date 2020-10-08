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Lenta.ru
Lenta.ru

Минтранс захотел продлить поддержку авиакомпаний из-за коронавируса

Министерство транспорта России захотел продлить программу поддержки авиакомпаний из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Как рассказали в министерстве, соответствующий законопроект уже подготовлен и направлен на согласование в федеральные органы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минтранс планирует продлить программу поддержки авиакомпаний на фоне коронавируса

Минтранс РФ предлагает продлить действие программы поддержки авиакомпаний в связи с пандемией коронавируса, которая подразумевает предоставление субсидий на погашение расходов за пассажирские перевозки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
ТАСС20:02
Подробнее о событии
iReactor

Минтранс предложил сохранить меры поддержки авиаотрасли в РФ из-за пандемии

iReactor01:22
Ореанда-Новости

Правительство поддержит российские авиакомпании

Ореанда-Новости00:48
RT на русском

Минтранс предложил продлить меры поддержки авиаотрасли России

RT на русском21:05
Комсомольская правда

Минтранс РФ предложил продолжить поддержку авиакомпаний в период коронавируса

Комсомольская правда22:43
Lenta.ru

Минтранс захотел продлить поддержку авиакомпаний из-за коронавируса

Lenta.ru22:18
Народные новости

Минтранс предложил усилить поддержку российской авиационной отрасли

Народные новости00:46
ТАСС

Минтранс планирует продлить программу поддержки авиакомпаний на фоне коронавируса

ТАСС20:02

Спутник заснял истребители F-16 ВВС Турции в Азербайджане

Журналист-расследователь американской газеты New York Times Кристиан Триберт опубликовал в социальной сети Twitter спутниковую фотографию от 3 октября, на которой, по его словам, можно заметить, что на территории аэропорта в азербайджанском Гяндже размещены по меньшей мере два истребителя F-16, применение которых в карабахском конфликте отрицают в Баку.
Спутник заснял истребители F-16 ВВС Турции в Азербайджане
Военное дело00:52

В дебатах между кандидатами в вице-президенты США победила муха

Дебаты между кандидатами в вице-президенты США Майком Пенсом и Камалой Харрис оказались настолько скучными, что американцы принялись обсуждать муху, которая села на голову Пенсу и провела там пару минут.
Ридус01:31

Банк России сообщил о рисках «перегрева» на ипотечном рынке

Банк России пока не опасается «пузыря» на ипотечном рынке, но при продлении программы льготной ипотеки под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски «перегрева», сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
Коммерсантъ00:30

Панченко может перейти в «Арсенал»

Добавим, что Панченко перешёл в «Тамбов» на правах свободного агента, после того как по окончании прошлого сезона истёк его контракт с московским «Динамо».
ODDS.ru01:03

Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 14 человек

«По уточненной информации три человека погибли и еще 14 пострадали, среди них 10 детей в результате ДТП с участием грузовых автомашин и школьного микроавтобуса у села Рыбалко, Кизлярского района», — сообщили в региональном Минздраве.
Ведомостивчера в 15:10