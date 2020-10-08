Минтранс захотел продлить поддержку авиакомпаний из-за коронавируса
Министерство транспорта России захотел продлить программу поддержки авиакомпаний из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Как рассказали в министерстве, соответствующий законопроект уже подготовлен и направлен на согласование в федеральные органы.В источнике
С чего всё началось
Минтранс планирует продлить программу поддержки авиакомпаний на фоне коронавируса
Минтранс РФ предлагает продлить действие программы поддержки авиакомпаний в связи с пандемией коронавируса, которая подразумевает предоставление субсидий на погашение расходов за пассажирские перевозки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
ТАСС20:02
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Минтранс РФ предложил продолжить поддержку авиакомпаний в период коронавируса
Комсомольская правда22:43