Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров, документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне Роскомнадзор сообщил, что по требованию Генпрокуратуры заблокировал News.Google в стране, поскольку ресурс «обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины».
Пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби утверждает, что министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отказываются общаться по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли.