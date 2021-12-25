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Минтруд: На сколько вырастут пенсии граждан в РФ в 2022 году

Ответ на вопрос, на сколько могут по итогу быть повышены пенсии в 2022 году, должны дать Минфин и Минтруд.
ГЛАС.RU
На большой пресс-конференции Путин отметил, что кабмин должен сделать все для выполнения обещаний прошлых лет.
Gazeta.SPb
В 2022 году пенсии будут проиндексированы по уровню фактической инфляции, поэтому индексация составит 10%.
URA.Ru
В декабре текущего года Путин подписали бюджеты ведомств, согласно которым страховая пенсия в 2022 году составит 17 115 рублей, в 2023 – 17 893 рубля, а в 2024 – 18 733 рубля.
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