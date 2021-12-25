ГЛАС.RUМинтруд: На сколько вырастут пенсии граждан в РФ в 2022 годуОтвет на вопрос, на сколько могут по итогу быть повышены пенсии в 2022 году, должны дать Минфин и Минтруд.ГЛАС.RUНа большой пресс-конференции Путин отметил, что кабмин должен сделать все для выполнения обещаний прошлых лет.Gazeta.SPbВ 2022 году пенсии будут проиндексированы по уровню фактической инфляции, поэтому индексация составит 10%.URA.RuВ декабре текущего года Путин подписали бюджеты ведомств, согласно которым страховая пенсия в 2022 году составит 17 115 рублей, в 2023 – 17 893 рубля, а в 2024 – 18 733 рубля.Banki LoansЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUSolenka.infoLife.ruПункт ААБНKadara.ruПодробнее о событииИндексация пенсий 2022: сколько будет выделено из бюджетаМосковский Комсомолецвчера в 05:50Ставку индексации страховых пенсий пересмотрят в ближайшие дниOnline-buhuchet.ruвчера в 05:00Указ Путина: на сколько вырастут пенсии в 2022 годуАБНвчера в 17:59Пенсионерам РФ раскрыли подробности роста пенсий в 2022 году по заявлению президентаBanki Loansвчера в 03:59Экономист раскрыл, на сколько вырастут пенсии в 2022 годуURA.Ru24 декабря в 12:50У кого и на сколько вырастут пенсии в 2022 годуLife.ru23 декабря в 16:40Путин рассказал, на сколько должны вырасти пенсии в 2022 годуРоссийская газета23 декабря в 08:14Показать ещёОценить121Поделиться