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РИА Новости

Минтруд изменит правила назначения выплат на детей от трех до семи лет

Минтруд планирует учитывать движимое и недвижимое имущество, а также банковские сбережения при назначении выплат на детей от трех до семи лет, сообщили в пресс-службе ведомства.В источнике
С чего всё началось

Минтруд изменит правила назначения выплат на детей от трех до семи лет

Минтруд планирует учитывать движимое и недвижимое имущество, а также банковские сбережения при назначении выплат на детей от трех до семи лет, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее об ограничении пособий детям из "подозрительно бедных" семей написал "Коммерсант".
РИА Новости05:42

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Минтруд изменит правила назначения выплат на детей от трех до семи лет

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В Минтруда подтвердили планы обновить правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет

Комсомольская правда05:37

Минтруд будет учитывать имущество и проценты по вкладам при расчете выплат на детей

ТАСС05:10

При расчёте выплат на детей начнут учитывать имущество и вклады

RT на русском05:22

Минтруд при назначении детских выплат учтет недвижимость и вклады

РБК05:20

Минтруд: У получателей пособия может быть несколько видов имущества

Российская газета06:37

Кого заведомо не будут считать бедным даже при отсутствии доходов

Коммерсантъвчера в 15:38
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