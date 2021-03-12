Минтруд изменит правила назначения выплат на детей от трех до семи лет
Минтруд планирует учитывать движимое и недвижимое имущество, а также банковские сбережения при назначении выплат на детей от трех до семи лет, сообщили в пресс-службе ведомства.В источнике
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Минтруд изменит правила назначения выплат на детей от трех до семи лет
Минтруд планирует учитывать движимое и недвижимое имущество, а также банковские сбережения при назначении выплат на детей от трех до семи лет, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее об ограничении пособий детям из "подозрительно бедных" семей написал "Коммерсант".
РИА Новости05:42
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Комсомольская правда05:37