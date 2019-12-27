Экономика
Gazeta.SPbМинтруд РФ отметил рост пенсий в 2019 году
Напомним, что в 2019 году индексация составила 7%, что превысило рост потребительских цен в 4,3%. При этом работающим пожилым людям на индексацию пенсионных выплат в следующем году рассчитывать не стоит. Для этого ПФР необходимо выделить 368 миллиардов рублей, однако таких денег в бюджете нет.
Читать в источнике
Оценить694
с чего всё началось
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.RT на русском27 декабря в 03:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в 2019 году до 15,5 тысяч рублей
ТАСС27 декабря в 02:38
Минтруд: 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%
Финмаркет27 декабря в 03:14
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Происшествия
В Москве грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
На юго-востоке Москвы «КамАз» сбил двух детей на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Московской области.
Политика
В Турции заявили о сближении Анкары и Москвы из-за угрозы санкций
Угрозы санкций стали одним из факторов, которые ускорили сближение Турции и России, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Общество
В ЮНЕСКО оценили идею внести оливье в список культурного наследия
Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Здоровье
Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена
Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Экономика
Мантуров назвал сроки повторной индексации утильсбора на автомобили
Правительство России планирует повторно проиндексировать утилизационный сбор на автомобили в 2021 или 2022 году.
Политика
В Минске сообщили, что Помпео планирует посетить Белоруссию 4 января
Госсекретарь США Майкл Помпео планирует посетить Белоруссию с рабочим визитом 4 января 2020 года.
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Политика
Украинская сторона сообщила о завершении переговоров с «Газпромом»
Стоит напомнить, что 20 декабря Москва и Киев сообщили о подписании 5-летнего контракта на транзит газа через территорию Украины, а также об урегулировании взаимных претензий между Газпромом и «Нафтогазом».
Гаджеты
Samsung создала первый телевизор с нулевой рамкой экрана
Samsung The Wall По словам одного разработчика, который работал над новым телевизором, он действительно имеет нулевую рамку по периметру, что отличает его от других «ненастоящих безрамочных телевизоров».
Происшествия
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Жители Омска обнаружили стоящий на коленях труп мужчины, сообщил местный портал Superomsk.
Здоровье
Названа доля школьников в РФ, употребляющих фастфуд и газировку
Фастфуд и газированные напитки присутствуют в рационе 78% российских школьников.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Возможно, появится единая линейка под единым названием всех самолетов.
Армия и оружие
Силовики более 50 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, заявил журналистам в пятницу представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста
Отношения Марины Григорьевой-Апполоновой с игроком подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Андреем Зубковым перешли на новый уровень.
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял новогодние телешоу
Политика
Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.
Политика
Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи
Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Общество
В России 2019 год стал самым теплым более чем за 100 лет
2019 год стал самым теплым за всю более чем столетнюю историю метеонаблюдений в России.
Экономика
Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Происшествия
Стрелок в Техасе убил охранника церкви
Представитель церкви, прихожане которой исповедуют одно из ответвлений христианства, подчеркнул, что от рук злоумышленника погиб охранник, оказавший сопротивление нападавшему.
Наука
Световой парус выровняли в ускоряющем лазерном луче
Физики создали маленький световой парус из дифракционных решеток, который самостоятельно смещается к центру ускоряющего лазерного луча.
Происшествия
Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии
Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.
Гаджеты
Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан
Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента, в стране положена смертная казнь.