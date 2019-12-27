с чего всё началось

Напомним, что в 2019 году индексация составила 7%, что превысило рост потребительских цен в 4,3%. При этом работающим пожилым людям на индексацию пенсионных выплат в следующем году рассчитывать не стоит. Для этого ПФР необходимо выделить 368 миллиардов рублей, однако таких денег в бюджете нет.

Минтруд РФ отметил рост пенсий в 2019 году

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Общество В ЮНЕСКО оценили идею внести оливье в список культурного наследия Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России.

Здоровье Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Общество Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».

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Гаджеты Samsung создала первый телевизор с нулевой рамкой экрана Samsung The Wall По словам одного разработчика, который работал над новым телевизором, он действительно имеет нулевую рамку по периметру, что отличает его от других «ненастоящих безрамочных телевизоров».

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Происшествия Стрелок в Техасе убил охранника церкви Представитель церкви, прихожане которой исповедуют одно из ответвлений христианства, подчеркнул, что от рук злоумышленника погиб охранник, оказавший сопротивление нападавшему.

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Происшествия Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.