Экономика
Gazeta.SPbМинтруд РФ отметил рост пенсий в 2019 году
Напомним, что в 2019 году индексация составила 7%, что превысило рост потребительских цен в 4,3%. При этом работающим пожилым людям на индексацию пенсионных выплат в следующем году рассчитывать не стоит. Для этого ПФР необходимо выделить 368 миллиардов рублей, однако таких денег в бюджете нет.
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с чего всё началось
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.RT на русском27 декабря в 03:31
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Минтруд: 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%
Финмаркет27 декабря в 03:14
Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в 2019 году до 15,5 тысяч рублей
ТАСС27 декабря в 02:38
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