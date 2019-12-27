с чего всё началось

Напомним, что в 2019 году индексация составила 7%, что превысило рост потребительских цен в 4,3%. При этом работающим пожилым людям на индексацию пенсионных выплат в следующем году рассчитывать не стоит. Для этого ПФР необходимо выделить 368 миллиардов рублей, однако таких денег в бюджете нет.

Минтруд РФ отметил рост пенсий в 2019 году

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