Общество
REGNUMМинтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря
В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он подчеркнул, что решение о переносе выходных и праздничных дней правительство РФ принимает заблаговременно, обычно в октябре.
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с чего всё началось
Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно. Об этом заявил журналистам в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин.ТАССвчера в 10:23
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается приобрести два места на российском корабле "Союз" для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Политика
В Госдуме прокомментировали ответ Макрона на письмо Путина
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT сообщение о том, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
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Началось производство обновленной Skoda Octavia
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В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача
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C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
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Здоровье
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Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили четвертый случай заражения человека легочной чумой.
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«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Технологии
В ИРИ предложили ввести информатику в школе с пятого-шестого класса
Разработанные Минпросвещения новые школьные стандарты по информатике являются шагом вперед в плане развития цифровых навыков учащихся, однако более продуктивным было бы введение этого предмета с пятого - шестого класса, сообщил РИА Новости председатель правления Института развития интернета (ИРИ) Сергей Петров.