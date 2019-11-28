Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно. Об этом заявил журналистам в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

с чего всё началось

В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он подчеркнул, что решение о переносе выходных и праздничных дней правительство РФ принимает заблаговременно, обычно в октябре.

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