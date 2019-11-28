Общество

REGNUMREGNUMМинтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря

В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он подчеркнул, что решение о переносе выходных и праздничных дней правительство РФ принимает заблаговременно, обычно в октябре.
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с чего всё началось

Минтруд объяснил, почему 31 декабря в этом году невозможно сделать выходным

Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно. Об этом заявил журналистам в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
ТАССвчера в 10:23

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Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря

REGNUM00:16

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным

РБКвчера в 12:03

Минтруд поставил точку в вопросе выходного 31 декабря

Lenta.ruвчера в 10:38

В Минтруде прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

RT на русскомвчера в 11:10

Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным

Известиявчера в 11:06

Минтруд объяснил, почему нельзя сделать 31 декабря выходным

РИА Новостивчера в 11:12

Минтруд объяснил, почему 31 декабря в этом году невозможно сделать выходным

ТАССвчера в 10:23
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Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
РБК вчера в 14:17
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК вчера в 07:59
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском вчера в 12:15
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.
Газета.Ru 00:41
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

33 региона потратили на нацпроекты менее 50% полученных денег, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
Коммерсантъ вчера в 21:16
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия вчера в 15:52
Политика

Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе

На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Piter.tv вчера в 08:42
Экономика

Застройщиков вписали в перечень

Центробанку не понравилось, что Минстрой разработал исчерпывающий список документов, которые могут требовать банки у застройщиков.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Экономика

Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

В ОЭСР отмечают, что добавленные годы трудовой деятельности составляют только половину от прироста продолжительности жизни после 65 лет, поэтому правительствам придется реформировать пенсионное обеспечение и дальше.
Коммерсантъ 27 ноября в 17:49
Политика

В Японии в возрасте 101 года умер бывший премьер Накасонэ

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года, сообщает NHK.
РБК 01:27
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия вчера в 16:22
Общество

NASA намерено приобрести два места на «Союзе»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается приобрести два места на российском корабле "Союз" для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
ТАСС вчера в 23:04
Политика

В Госдуме прокомментировали ответ Макрона на письмо Путина

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT сообщение о том, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
RT на русском вчера в 09:15
Авто

Началось производство обновленной Skoda Octavia

Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: обновленная Skoda Octavia праздновала свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праге 11 ноября.
32CARS.ru вчера в 16:18
Технологии

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
РБК вчера в 23:00
Гаджеты

Samsung обновит около 30 моделей смартфонов до Android 10

Стоит отметить, что в списке ниже присутствуют не только смартфоны, но и планшеты.
Astera 27 ноября в 14:57
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит вчера в 01:28
Армия и оружие

Сирийские военные сбили турецкий беспилотник

Сирийская армия сбила беспилотник турецких ВВС. Дрон упал возле селения Хаму на севере провинции Хасеке.
Российская газета вчера в 18:20
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Накануне.Ru 00:28
Шоу-бизнес

Валерия рассказала, почему у них нет общих детей с Пригожиным

51-летняя певица Валерия рассказала, почему не хочет родить ребёнка Иосифу Пригожину.
Газета Кемерова вчера в 22:17
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Lenta.ru 27 ноября в 15:32
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости 27 ноября в 09:50
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM вчера в 02:15
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 01:55
Здоровье

В Китае подтвердили четвертый случай заболевания легочной чумой

Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили четвертый случай заражения человека легочной чумой.
ТАСС вчера в 01:34
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета вчера в 12:59
Технологии

В ИРИ предложили ввести информатику в школе с пятого-шестого класса

Разработанные Минпросвещения новые школьные стандарты по информатике являются шагом вперед в плане развития цифровых навыков учащихся, однако более продуктивным было бы введение этого предмета с пятого - шестого класса, сообщил РИА Новости председатель правления Института развития интернета (ИРИ) Сергей Петров.
РИА Новости 01:25
Как работают Яндекс.Новости?
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