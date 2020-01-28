Экономика
REGNUMМинтруд РФ предложил снизить прожиточный минимум
Установить размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года на уровне в 10 609 рублей в расчете на одного человека предложили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Проект приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газета28 января в 04:48
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 21:00, Ашберн
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