Установить размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года на уровне в 10 609 рублей в расчете на одного человека предложили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Проект приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Энергетика Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.

Технологии Дуров рассказал об опасности WhatsApp Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров, в сообщении в своем Tелеграм-канале.

Происшествия В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.

Политика Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.

Политика На Украине детей разделят по сортам Бывший министр юстиции Елена Лукаш считает, что новый законопроект о среднем образовании разделит детей на Украине по языковым группам, что противоречит предвыборным обещаниям Владимира Зеленского.

Общество Главу Алтая госпитализировали в Москве Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.