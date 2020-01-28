Экономика

REGNUMREGNUMМинтруд РФ предложил снизить прожиточный минимум

Установить размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года на уровне в 10 609 рублей в расчете на одного человека предложили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Проект приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

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Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

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С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
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