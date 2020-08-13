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REGNUM
REGNUM

Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей

Москва, 13 августа 2020, 23:09 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения России предложило установить прожиточный минимум в стране на уровне 11 468 рублей. Такие данные следуют из документа Минтруда, опубликованного сегодня, 13 августа, на портале проектов нормативных правовых актов.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
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