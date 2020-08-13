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Российская газета
Российская газета

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличились на 5,2% и 5,1% соответственно.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъ15:22
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REGNUM

Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей

REGNUM16:09
Нижний сейчас

Нижегородские власти решили увеличить прожиточный минимум пенсионеров на 182 рубля

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Газета.Ru

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

Газета.Ru14:33
РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

РБК14:04
ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

ТАСС13:54
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей

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Галерея Чижова

Приставы удерживают из моей пенсии 50%, остаток меньше прожиточного минимума. Законно ли это?

Галерея Чижовавчера в 04:09

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

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Ведомости08:54
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