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Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ в 2022 году на 6,4 %

Минтруд предлагает увеличить минимальный уровень оплаты труда в РФ в 2022 году до 13 617 рублей, сообщила пресс-служба ведомства.В источнике

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