ИнтерфаксМинтруд РФ предложил увеличить МРОТ в 2022 году на 6,4 %Минтруд предлагает увеличить минимальный уровень оплаты труда в РФ в 2022 году до 13 617 рублей, сообщила пресс-служба ведомства.В источникеIvbg.ruIvbg.ruПетрозаводск говоритBanknn.ruГазета.RuПрофильАБНМИР 24Инфо249111.ruA42.RUАфиша DailyRT на русскомНациональная служба новостейОбщественная служба новостейИзвестияMagadanMedia.ruLife.ruНевские НовостиТагилСити.руПодробнее о событииМинтруд назвал новый размер прожиточного минимума и МРОТРБКвчера в 13:50Минтруд назвал МРОТ в 2022 годуТелеканал 360°вчера в 12:02В России вырастет МРОТLenta.ruвчера в 12:16Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ в 2022 году на 6,4 %Интерфаксвчера в 12:15В Минтруде назвали размер МРОТ и прожиточного минимума в 2022 годуВедомостивчера в 12:38Прожиточный минимум в России в 2022 году составит 11 950 рублейRT на русскомвчера в 12:29Минтруд предложил повысить МРОТ в 2022 году на 6,4%, до 13,6 тысячи рублейРИА Новостивчера в 12:09Показать ещёОценить98Поделиться