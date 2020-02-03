Экономика

ФАНФАНМинтруд РФ предложил выделить 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала

Министерство труда РФ выступило с предложением выделить более 1,5 триллиона рулей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах.
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Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала

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Коммерсантъвчера в 14:48

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Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала

Газета.Ruвчера в 13:24

На маткапитал россиянам выделят более полутора триллионов рублей

Lenta.ruвчера в 14:07
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
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«Белые каски» совместно с террористами сняли в сирийских Зербе и Идлибе постановочное видео о якобы применении правительственными войсками Сирии отравляющих веществ в регионе.
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Дата общероссийского голосования будет указана в тексте закона о поправке в Конституцию.
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Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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