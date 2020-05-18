Общество
Urbc.RuМинтруд РФ прогнозирует рост числа безработных до 2,5 млн человек
Глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» рассказал, что общее число зарегистрированных безработных в России может вырасти до 2,5 млн человек.
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Минтруд о занятости в стране: Ситуация серьезная, но не катастрофическая
Российская газетавчера в 16:18
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Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
Авто
SsangYong представил обновленного конкурента Creta
Представители компании SsangYong показали новую версию автомобиля, который будет конкурировать с Hyundai Creta.
Car.ru вчера в 10:05
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Энергетика
Цены на нефть растут пятый торговый день подряд
Мировые цены на нефть растут пятый торговый день подряд.
МИР 24 01:55
Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Эхо Москвы вчера в 21:24
Космос
Грязевые потоки на Марсе оказались похожи на земные потоки лавы
Грязевые потоки на Марсе ведут себя аналогично некоторым потокам лавы на Земле, сообщается в статье в Nature Geoscience.
N+1 вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу
Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
Здоровье
В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами
На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
Происшествия
Россиянка задушила собственного девятимесячного сына и ушла в лес
Lenta.ru вчера в 05:53
Общество
Летняя погода в центральной России установится только к концу мая
Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости 17 мая в 23:09
Футбол
Сергей Семак продолжит возглавлять «Зенит»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, продолжит и далее тренировать команду.
Inc-news.ru вчера в 10:45
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса
Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
Общество
Правительство Украины разрешит работу метро и детских садов с 25 мая
Правительство Украины в рамках второго этапа смягчения карантинных мер с 25 мая разрешит работу метро и детских садов.
ТАСС вчера в 16:42
Здоровье
Две пациентки старше 100 лет вылечились от коронавируса в Москве
В столице от коронавирусной инфекции вылечились две пациентки старше 100 лет, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
Москва 24 02:25
Экономика
Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО
Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 02:30
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Политика
Путин призвал дагестанцев отмечать Ураза-байрам дома
Президент РФ Владимир Путин попросил мусульман отмечать Ураза-Байрам дома, чтобы избежать распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 07:37
Происшествия
В Омской области подросток погиб после удара молнии
Следственные органы организовали проверку после гибели в Омской области от удара молнии 15-летнего подростка.
ТАСС 00:59
Энергетика
Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа
Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа.
REGNUM 16 мая в 01:18
Общество
В Нидерландах по «делу ЮКОСа» арестованы российские бренды водки
Права на известные российские водочные бренды, «Столичная» и «Московская», в странах Бенилюкс были арестованы в Нидерландах по требованию бывших акционеров ЮКОСа, сообщает в понедельник агентство Reuters.
РАПСИ вчера в 08:21
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Общество
Крупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына
Гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) — Степан Солженицын — назначен на пост руководителя Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), сообщили представители предприятия.
News.ru вчера в 09:51
Политика
Трамп объявил ВОЗ ультиматум и пригрозил прекратить финансирование
Дональд Трамп поставил ВОЗ ультиматум: организация должна изменить формат работы в течение месяца, или Вашингтон окончательно прекратит ее финансирование.
Газета.Ru 02:29
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42