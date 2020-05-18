Глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» рассказал, что общее число зарегистрированных безработных в России может вырасти до 2,5 млн человек.

Минтруд РФ прогнозирует рост числа безработных до 2,5 млн человек

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