Общество

Urbc.RuUrbc.RuМинтруд РФ прогнозирует рост числа безработных до 2,5 млн человек

Глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» рассказал, что общее число зарегистрированных безработных в России может вырасти до 2,5 млн человек.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек

РБКвчера в 19:31

Министр Котяков оценил ситуацию на рынке труда в России

RT на русскомвчера в 16:24

Министр труда дал прогноз по росту безработицы

Интерфаксвчера в 17:44

Власти оценили ситуацию с безработицей в России

Телеканал 360°вчера в 16:29

Котяков заявил, что число безработных в России продолжит расти в мае и июне

ТАССвчера в 18:38

В Минтруде предсказали увеличение числа безработных в полтора раза

Lenta.ruвчера в 16:20

Минтруд о занятости в стране: Ситуация серьезная, но не катастрофическая

Российская газетавчера в 16:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
922
Авто

SsangYong представил обновленного конкурента Creta

Представители компании SsangYong показали новую версию автомобиля, который будет конкурировать с Hyundai Creta.
Car.ru вчера в 10:05
1
Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
8
Общество

Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 01:18
1K
Энергетика

Цены на нефть растут пятый торговый день подряд

Мировые цены на нефть растут пятый торговый день подряд.
МИР 24 01:55
Общество

В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными

Эхо Москвы вчера в 21:24
126
Космос

Грязевые потоки на Марсе оказались похожи на земные потоки лавы

Грязевые потоки на Марсе ведут себя аналогично некоторым потокам лавы на Земле, сообщается в статье в Nature Geoscience.
N+1 вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу

Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
6
Здоровье

В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост

Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
157
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
74
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
632
Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
106
Происшествия

Россиянка задушила собственного девятимесячного сына и ушла в лес

Lenta.ru вчера в 05:53
32
Общество

Летняя погода в центральной России установится только к концу мая

Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости 17 мая в 23:09
235
Футбол

Сергей Семак продолжит возглавлять «Зенит»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, продолжит и далее тренировать команду.
Inc-news.ru вчера в 10:45
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
483
Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса

Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
2
Общество

Правительство Украины разрешит работу метро и детских садов с 25 мая

Правительство Украины в рамках второго этапа смягчения карантинных мер с 25 мая разрешит работу метро и детских садов.
ТАСС вчера в 16:42
Здоровье

Две пациентки старше 100 лет вылечились от коронавируса в Москве

В столице от коронавирусной инфекции вылечились две пациентки старше 100 лет, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
Москва 24 02:25
8
Экономика

Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 02:30
20
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
3
Политика

Путин призвал дагестанцев отмечать Ураза-байрам дома

Президент РФ Владимир Путин попросил мусульман отмечать Ураза-Байрам дома, чтобы избежать распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 07:37
83
Происшествия

В Омской области подросток погиб после удара молнии

Следственные органы организовали проверку после гибели в Омской области от удара молнии 15-летнего подростка.
ТАСС 00:59
1
Энергетика

Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа

Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа.
REGNUM 16 мая в 01:18
2,7K
Общество

В Нидерландах по «делу ЮКОСа» арестованы российские бренды водки

Права на известные российские водочные бренды, «Столичная» и «Московская», в странах Бенилюкс были арестованы в Нидерландах по требованию бывших акционеров ЮКОСа, сообщает в понедельник агентство Reuters.
РАПСИ вчера в 08:21
2,1K
Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
20
Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
1,2K
Общество

Крупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына

Гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) — Степан Солженицын — назначен на пост руководителя Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), сообщили представители предприятия.
News.ru вчера в 09:51
272
Политика

Трамп объявил ВОЗ ультиматум и пригрозил прекратить финансирование

Дональд Трамп поставил ВОЗ ультиматум: организация должна изменить формат работы в течение месяца, или Вашингтон окончательно прекратит ее финансирование.
Газета.Ru 02:29
254
Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное