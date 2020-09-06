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Бавлы-информ
Бавлы-информ

Минтруд РФ прокомментировал увеличение МРОТ в 2021 году

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил ТАСС, что на данный момент окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет, сообщил в субботу ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
ТАСС5 сентября в 06:52
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет

Газета.Ru5 сентября в 06:54
Коммерсантъ

Котяков: правительство пока не приняло решения по увеличению МРОТ в 2021 году

Коммерсантъ5 сентября в 07:55
Комсомольская правда

Окончательного решения по увеличению МРОТ пока нет

Комсомольская правда5 сентября в 07:45
News.ru

Глава Минтруда сообщил о решении по увеличению МРОТ

News.ru5 сентября в 07:07
Телеканал 360°

Окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет — глава Минтруда

Телеканал 360°5 сентября в 08:03
ТАСС

Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

ТАСС5 сентября в 06:52
Вести.Ru

Решения по МРОТ пока нет

Вести.Ru5 сентября в 06:44

В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает Россия и Украина

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за обеспечение Крыма питьевой водой ответственны и Украина, и Россия, передает РИА "Новости".
В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает Россия и Украина
Газета.Ru21:58
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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Глава МИД Украины заявил, что цивилизацию в Россию принесли украинцы

На Украине Александр Горбаруков "Цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, развивали хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
REGNUMвчера в 11:32
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