Минтруд РФ прокомментировал увеличение МРОТ в 2021 году
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил ТАСС, что на данный момент окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет.В источнике
С чего всё началось
Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет
Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет, сообщил в субботу ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет
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