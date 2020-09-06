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Бавлы-информ
Бавлы-информ

Минтруд РФ прокомментировал увеличение МРОТ в 2021 году

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил ТАСС, что на данный момент окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет, сообщил в субботу ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
ТАССвчера в 06:52
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет — глава Минтруда

Телеканал 360°вчера в 08:03
Газета.Ru

В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет

Газета.Ruвчера в 06:54
Комсомольская правда

Окончательного решения по увеличению МРОТ пока нет

Комсомольская правдавчера в 07:45
News.ru

Глава Минтруда сообщил о решении по увеличению МРОТ

News.ruвчера в 07:07
Коммерсантъ

Котяков: правительство пока не приняло решения по увеличению МРОТ в 2021 году

Коммерсантъвчера в 07:55
ТАСС

Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

ТАССвчера в 06:52
Вести.Ru

Решения по МРОТ пока нет

Вести.Ruвчера в 06:44

В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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СМИ: власти США фиксируют рост исходящей от других стран угрозы для космических систем

Власти США приняли решение ужесточить требования к кибербезопасности национальных космических систем, поскольку считают, что другие страны представляют для них все большую опасность.
ТАСС00:29