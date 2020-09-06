Минтруд РФ прокомментировал увеличение МРОТ в 2021 году
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил ТАСС, что на данный момент окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет.В источнике
С чего всё началось
Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет
Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет, сообщил в субботу ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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