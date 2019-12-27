с чего всё началось

Страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров выросла до 15,5 тыс. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Минтруда. Таким образом, размер пенсии в 2019 году увеличился в среднем на 1,1 тыс. рублей.

В России вырос среднегодовой размер пенсии по старости

Армия и оружие Индия построит 24 подлодки, включая шесть атомных Активность китайских ВМС в водах Индийского океана возросла, из-за чего в Индии было принято решение модернизировать военную инфраструктуру, в том числе построить новые корабли и подводные лодки.

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Происшествия В Благовещенске массово эвакуируют детские сады Администрация города Благовещенска сообщает, что из-за сообщения о "минировании" детских садов в нескольких дошкольных учреждениях проводится эвакуация.

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Футбол Суарес был вратарем в прощальном матче Форлана Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан провел прощальный матч. Ранее уругвайца назначили на пост главного тренера в «Пеньяроль».