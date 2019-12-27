Экономика
ГЛАС.RUВ России вырос среднегодовой размер пенсии по старости
Страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров выросла до 15,5 тыс. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Минтруда. Таким образом, размер пенсии в 2019 году увеличился в среднем на 1,1 тыс. рублей.
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с чего всё началось
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.RT на русском27 декабря в 03:31
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Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в 2019 году до 15,5 тысяч рублей
ТАСС27 декабря в 02:38
Минтруд: 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%
Финмаркет27 декабря в 03:14
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