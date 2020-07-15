Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМинтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года

Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Минтруд установил новый прожиточный минимум

Вести.Ruвчера в 09:46

Прирост на душу населения

Российская газетавчера в 10:53

Утвержден прожиточный минимум за 1 квартал 2020 года

ИА Клерк.Рувчера в 10:57

На сколько в 2020 году вырос прожиточный минимум?

Аргументы и Факты04:32

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Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов14 июля в 10:09

В Нижегородской области хотят увеличить прожиточный минимум

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Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США

Неожиданное решение Европейского суда в Люксембурге отменяет заключенное между ЕС и США соглашение о передаче данных, известное как Privacy Shield.
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Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
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Лауреаты получили грант в размере двух миллионов рублей.
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Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
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В России создан новый легкий бронеавтомобиль Стрела

Военно-промышленная компания ВПК сообщила о разработке нового легкого бронеавтомобиля Стрела, который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
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Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

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Общество

Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям

Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

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Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

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Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Evo-rus.com 10:19
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Политика

Канье Уэста зарегистрировали кандидатом на выборах в Оклахоме

После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома.
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
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Политика

В бундестаге призвали обсудить вступление России в НАТО

Депутат немецкого бундестага Кристиан Шмидт предложил возобновить дискуссию о возможном вступлении России в НАТО.
Газета.Ru 17:22
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Общество

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство.
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Политика

Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
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Происшествия

Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II

Экспертизы подтвердили, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии, рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова.
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Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
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Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
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Происшествия

На Сахалине пострадал водитель бензовоза, улетевшего с перевала

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В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

США решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.
РБК 18:43
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Лидер Little Big купил Porsche Cayenne за 7 млн рублей

Лидер петербургской фрик-рэйв-группы Little Big Илья Прусикин купил свой первый роскошный автомобиль Porsche Cayenne.
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Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC

Первый бой в UFC Джоджуа проиграла Саре Морас в сентябре 2019-го. Этот бой стал вторым в данном турнире.
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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
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Всего один район в Забайкалье остался свободен от коронавируса

Завозной случай зарегистрирован в Александро-Заводском районе и только в Калганском районе не зафиксировано ни одного заболевшего.
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ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане

Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
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В Госдуме назвали возможные сроки возвращения пива на стадионы

В Госдуме рассчитывают принять законопроект о возвращении продажи пива на стадионах осенью.
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Названа диета, которая помогает лечить рак

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