Экономика
Вечерняя МоскваМинтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года
Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Прожиточный минимум в Нижегородской области увеличат более чем на 600 рублей
Патриоты Нижнего14 июля в 10:19
Социальную доплату к пенсии предложили приравнять к прожиточному минимуму
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов14 июля в 10:09
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ТАСС Спорт вчера в 10:59
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Депутат немецкого бундестага Кристиан Шмидт предложил возобновить дискуссию о возможном вступлении России в НАТО.
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Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа
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Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
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Экспертизы подтвердили, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии, рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова.
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Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
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США решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.
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Завозной случай зарегистрирован в Александро-Заводском районе и только в Калганском районе не зафиксировано ни одного заболевшего.
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В Госдуме назвали возможные сроки возвращения пива на стадионы
В Госдуме рассчитывают принять законопроект о возвращении продажи пива на стадионах осенью.
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