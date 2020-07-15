Экономика

Вести.RuВести.RuМинтруд установил новый прожиточный минимум

Показатель используется для оценки размера социальной поддержки населения и зависит от сезонности. Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
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Минтруд установил новый прожиточный минимум

Вести.Ruвчера в 09:46

Прирост на душу населения

Российская газетавчера в 10:53

Утвержден прожиточный минимум за 1 квартал 2020 года

ИА Клерк.Рувчера в 10:57

На сколько в 2020 году вырос прожиточный минимум?

Аргументы и Факты04:32

Прожиточный минимум в Нижегородской области увеличат более чем на 600 рублей

Патриоты Нижнего14 июля в 10:19

Социальную доплату к пенсии предложили приравнять к прожиточному минимуму

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов14 июля в 10:09

В Нижегородской области хотят увеличить прожиточный минимум

Нижний Новгород on-line14 июля в 09:35
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика

Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»

Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.
РБК 10:31
27
Политика

В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках

16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.
RT на русском 10:21
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Армия и оружие

МИД РФ: США в Сирии тренируют боевиков в «зоне безопасности» Ат-Танфа

«Поступает информация о том, что оккупирующие "зону безопасности" вокруг населенного пункта Ат-Танф - речь идет об американцах - тренируют и снабжают оружием боевиков незаконных вооруженных формирований "Магавир ас-Саура", делается это для диверсионных акций в других частях Сирии», - заявила она на брифинге 16 июля.
ТК Звезда 09:48
Политика

Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму

РИА Новости 10:56
17
Происшествия

В Воронежской области в аварии с автобусом погибли два человека

Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, 16 июля 2020, 17:08 — REGNUM Два человека погибли, один ранен в результате аварии с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области 16 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 10:08
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Общество

В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции

Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
Эхо Москвы вчера в 14:01
4K
Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
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Экономика

«Черкизово» купит у Cargill завод по производству полуфабрикатов

Интерфакс 06:49
Общество

ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова

ФСБ представила Мосгорсуду секретные сведения из дела журналиста Ивана Сафронова.
BFM.ru 07:41
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
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Автоспорт

Формула-1. Мексиканец Перес готовит варианты смены команды

Вести.Ru 04:35
Гаджеты

Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом

Vivo официально представила флагманский смартфон X50 Pro в России. Его особенность в камере с 60-кратным зумом и поддержкой ночного режима.
The GEEK 10:36
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Космос

На 85 миллионов лет уменьшили возраст Луны

Именно срок полного затвердевания позволил исследователям рассчитать точный возраст спутника - 200 миллионов лет.
Live24 14 июля в 06:18
16
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
614
Политика

Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
РИА Новости 10:17
5
Футбол

Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
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Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

Lisa.ru 05:30
15
Общество

В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
16
Футбол

Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч полуфинала Кубка России

Санкт-Петербург, 16 июля 2020, 17:49 — REGNUM Сергей Иванов был назначен главным тренером на матч ½ финала Кубка России между командами «Зенит» и «Спартак».
REGNUM 10:49
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинения по двум делам о публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

«Парламентская газета» 14 мая сообщала, что СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма, одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, по фактам публикации портретов нацистских преступников в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
Парламентская газета 10:27
Общество

Познер охарактеризовал Россию одним словом

News.ru 10:00
15
Армия и оружие

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

РИА Новости 09:37
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Происшествия

СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
119
Общество

Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной.
RT на русском 06:42
106
Экономика

«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд

Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
BFM.ru 10:44
3
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
533
Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
47
Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
966
Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
31
Политика

Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
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