Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМинтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года

Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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На сколько в 2020 году вырос прожиточный минимум?

Аргументы и Факты04:32

Прожиточный минимум в Нижегородской области увеличат более чем на 600 рублей

Патриоты Нижнего14 июля в 10:19

Утвержден прожиточный минимум за 1 квартал 2020 года

ИА Клерк.Рувчера в 10:57

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Вести.Ruвчера в 09:46

Прирост на душу населения

Российская газетавчера в 10:53

Социальную доплату к пенсии предложили приравнять к прожиточному минимуму

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов14 июля в 10:09

В Нижегородской области хотят увеличить прожиточный минимум

Нижний Новгород on-line14 июля в 09:35
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Общество

В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов

REGNUM 06:16
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Общество

Фургал не одобрил акции в его поддержку в Хабаровске

Коммерсантъ 06:36
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
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Политика

МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
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Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах

Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов.
Московский Комсомолец вчера в 11:21
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Общество

ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова

ФСБ представила Мосгорсуду секретные сведения из дела журналиста Ивана Сафронова.
BFM.ru 07:41
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Гаджеты

OPPO представила супербыструю беспроводную зарядку

Производитель продемонстрировал супербыструю беспроводную зарядку и проводное устройство на 125 Вт, благодаря которым существенно снижается время для пополнения заряда смартфонов.
Evo-rus.com 05:07
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Общество

У россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир

После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка.
Lenta.ru 06:41
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Происшествия

Грибники нашли человеческий скелет в лесу в Подмосковье

Газета.Ru 07:20
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Шоу-бизнес

Лидер Little Big Прусикин приобрел машину за 7 млн рублей

Илья Прусикин, лидер и основатель панк-поп-рэйв группы Little Big, опубликовал на официальной странице в социальной сети Instagram видео, на котором показал поклонникам приобретение — черный автомобиль Porsche Cayenne.
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Количество смертей от коронавируса выросло до 51 в Кировской области

На утро 16 июля выявлено 56 новых случаев заражения с симптомами. С начала пандемии в регионе зафиксировано 4061 заболевший коронавирусом.
Московский Комсомолец Киров 04:41
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Общество

Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины

Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
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Здоровье

В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима

По мнению руководителя одного из отделов Роспотребнадзора, маски нужно носить в местах, где скапливаются много людей.
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
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Политика

Верховная рада назначила главой Нацбанка Украины Кирилла Шевченко

Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив своё решение «систематическим политическим давлением на банк».
Говорит Москва 04:29
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«Рубин» победит «Ростов» в 29-м туре РПЛ 16 июля

Матч 29-го тура РПЛ «Рубин» - «Ростов» начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным числом зрителей на трибунах.
ODDS.ru 03:36
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
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В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»

Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

В районе горы Артос в турецкой провинции Ван потерпел крушение самолёт-разведчик.
RT на русском вчера в 23:27
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Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

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Chery опубликовала фото салона нового кроссовера Tiggo 7 Pro

Накануне появились свежие фотоснимки нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro, продажи которого стартуют в РФ летом текущего года.
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Погибший под Горловкой диверсант был «наемником из США», заявили в ДНР

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В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Карты NVIDIA RTX 30XX могут получить новый разъём питания

По данным китайской профильной компании FCPowerUp, 3D-карта GeForce получит новый разъем питания в виде 12-контактного порта.
Evo-rus.com 07:20
Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета вчера в 06:56
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