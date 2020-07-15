Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Минтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года

Экономика Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков. 262

Политика МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио». 66

Политика Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов. 810

Гаджеты OPPO представила супербыструю беспроводную зарядку Производитель продемонстрировал супербыструю беспроводную зарядку и проводное устройство на 125 Вт, благодаря которым существенно снижается время для пополнения заряда смартфонов. 2

Общество У россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка. 22

Шоу-бизнес Лидер Little Big Прусикин приобрел машину за 7 млн рублей Илья Прусикин, лидер и основатель панк-поп-рэйв группы Little Big, опубликовал на официальной странице в социальной сети Instagram видео, на котором показал поклонникам приобретение — черный автомобиль Porsche Cayenne. 5

Здоровье В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима По мнению руководителя одного из отделов Роспотребнадзора, маски нужно носить в местах, где скапливаются много людей. 449

Шоу-бизнес Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ. 23

Политика Верховная рада назначила главой Нацбанка Украины Кирилла Шевченко Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив своё решение «систематическим политическим давлением на банк».

Футбол «Рубин» победит «Ростов» в 29-м туре РПЛ 16 июля Матч 29-го тура РПЛ «Рубин» - «Ростов» начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным числом зрителей на трибунах.

Футбол Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.

Киберспорт В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.