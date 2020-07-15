Экономика
Вечерняя МоскваМинтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года
Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить157
Подробнее о событии
Показать все источники
Социальную доплату к пенсии предложили приравнять к прожиточному минимуму
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов14 июля в 10:09
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Здоровье
Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии
Глава Якутии поблагодарил руководство Минздрава России за помощь в противодействии вирусу и рассказал о ситуации в республике.
Московский Комсомолец Якутия 11:19
Политика
Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Газета.Ru 21:16
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Политика
Шнуров может баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году
Регион online 10:40
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Спорт
Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla
В новой части популярной серии игр про неуловимых убийц, геймер будет управлять викингом Эйвором, который прибывает в Англию.
Piter.tv 13:26
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
Политика
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
Известия 20:55
Общество
Стало известно о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии
Международная правозащитная группа «Агора» опубликовала доклад о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:17
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Ольга Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз.
Газета Metro 12:49
Единоборства
Россиянка Джоджуа впервые победила в UFC
Лиана Джоджуа, девушка-боец из РФ, смогла наконец-то одержать первую победу в рамках UFC. Ее соперницей была уроженка Румынии Диана Белбицэ.
Discover24 08:33
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
Футбол
Вадим Евсеев: «Уфа» ничего не позволила «Динамо» создать в атаке
Не позволили сопернику ничего создать с игры. Все опасные эпизоды были со стандартов. «Динамо» ничем не запомнилось в атаке.
Bookmaker-ratings.ru 14:02
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Происшествия
На Сахалине в бухте Тихой обнаружен труп пропавшего мужчины
Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 03:56 — REGNUM На Сахалине на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.
REGNUM 20:56
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения
По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета 08:27
Здоровье
Роспотребнадзор призывает продлить бессрочно масочный режим
Руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора России отметила, что с наступлением осенне-зимнего периода существенно увеличится вероятность заражения ОРВИ и гриппом.
РИА ОмскПресс 09:16
Общество
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости 18:47
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Вашингтон, 17 июля 2020, 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
REGNUM 19:29
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот
Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Srnsk 10:11
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Общество
В ОНК сообщили, что Фургал не имеет жалоб по пребыванию в «Лефортово»
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный 9 июля и доставленный в "Лефортово", не имеет претензий по пребыванию в СИЗО и активно пользуется предоставляемыми обитателям изолятора возможностями.
ТАСС 15:02
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 752,7 тыс. (6428 за сутки).
РБК 17:45
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия 13 июля в 22:05