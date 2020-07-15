Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМинтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года

Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Прожиточный минимум свердловских пенсионеров на 2021 год решили не увеличивать

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На сколько в 2020 году вырос прожиточный минимум?

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В Нижегородской области хотят увеличить прожиточный минимум

Нижний Новгород on-line14 июля в 09:35

Утвержден прожиточный минимум за 1 квартал 2020 года

ИА Клерк.Рувчера в 10:57

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Вести.Ruвчера в 09:46

Социальную доплату к пенсии предложили приравнять к прожиточному минимуму

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов14 июля в 10:09

Прирост на душу населения

Российская газетавчера в 10:53
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Здоровье

Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии

Глава Якутии поблагодарил руководство Минздрава России за помощь в противодействии вирусу и рассказал о ситуации в республике.
Московский Комсомолец Якутия 11:19
Политика

Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Газета.Ru 21:16
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Происшествия

Пять человек пострадали в аварии автобуса из Донецка под Липецком

News.ru 21:24
Авто

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Evo-rus.com 15:49
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Политика

Шнуров может баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году

Регион online 10:40
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Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
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Происшествия

На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста

REGNUM 19:45
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Спорт

Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla

В новой части популярной серии игр про неуловимых убийц, геймер будет управлять викингом Эйвором, который прибывает в Англию.
Piter.tv 13:26
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Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

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Стало известно о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии

Международная правозащитная группа «Агора» опубликовала доклад о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии коронавируса.
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Россиянка Джоджуа впервые победила в UFC

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Происшествия

На Сахалине в бухте Тихой обнаружен труп пропавшего мужчины

Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 03:56 — REGNUM На Сахалине на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.
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Происшествия

Распространение огня на Сереброплавильном заводе остановлено

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Армия и оружие

«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения

По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
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Роспотребнадзор призывает продлить бессрочно масочный режим

Руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора России отметила, что с наступлением осенне-зимнего периода существенно увеличится вероятность заражения ОРВИ и гриппом.
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Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
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В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Вашингтон, 17 июля 2020, 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
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Локомотив — ЦСКА 2:1

ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
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Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия 13 июля в 22:05
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