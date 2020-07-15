Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Минтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года

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