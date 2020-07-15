Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМинтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года

Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Прожиточный минимум свердловских пенсионеров на 2021 год решили не увеличивать

Znak.com08:39

В Нижегородской области хотят увеличить прожиточный минимум

Нижний Новгород on-line14 июля в 09:35

Прирост на душу населения

Российская газетавчера в 10:53

Утвержден прожиточный минимум за 1 квартал 2020 года

ИА Клерк.Рувчера в 10:57

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Вести.Ruвчера в 09:46

Социальную доплату к пенсии предложили приравнять к прожиточному минимуму

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов14 июля в 10:09

На сколько в 2020 году вырос прожиточный минимум?

Аргументы и Факты04:32
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

Evo-rus.com 06:30
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Армия и оружие

Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа

Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:10
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Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
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Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
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Кино

Героя Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»

Ранее Вин Дизель предположил, что десятая часть «Форсажа» будет разделена на два фильма.
Что происходит вчера в 09:38
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Происшествия

В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей

Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
RT на русском 16:42
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Армия и оружие

Азербайджан показал видео обстрела позиций Армении на границе стран

Минобороны Азербайджана показал кадры артиллерийского обстрела позиций ВС Армении на границе двух стран.
Lenta.ru 19:55
Происшествия

СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

RT на русском 19:15
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Общество

Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат

Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01
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Армия и оружие

Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции

Lenta.ru 12:30
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Происшествия

Сбил насмерть корову и врезался в забор водитель иномарки в с. Валдгейм ЕАО

16.07.2020 года в 04.50 в районе дома 55 ул. Центральная в с. Валдгейм Биробиджанского района водитель автомобиля "Тойота Ист" совершил наезд на животное — корова, которая находилась на проезжей части дороги без погонщика скота.
EAOmedia.ru 19:02
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Наука

Анча Баранова — о том, нужно ли делать тест на антитела к коронавирусу

Нейтрализующие антитела (NAbs) играют важную роль в элиминации вирусов.
РБК 06:21
Наука

Российские ученые исследуют возможность предотвращать землетрясения

Ученые, помимо задачи предсказания землетрясений, говорят также о возможности их трансформации, чтобы избежать катастрофического развития событий.
ИА Красная Весна 16:03
Шоу-бизнес

Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде

Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные заявления в его защиту на рассмотрение лондонского суда.
РИА Новости 13:13
Технологии

Twitter: взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников соцсети

В Twitter заявили, что хакеры взломали несколько проверенных аккаунтов знаменитостей при участии сотрудников соцсети.
Sostav.ru 02:35
Общество

Знакомого Сафронова назвали сотрудником чешских спецслужб

Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб.
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Политика

Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда 10:47
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Общество

МВД: на несанкционированной акции в Москве задержали 132 человека

На несанкционированной акции в центре Москвы задержаны 132 человека.
RT на русском вчера в 17:36
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Происшествия

Избивших жительницу Колымы девочек ждёт спеццентр для несовершеннолетних

Московский Комсомолец Колыма 19:51
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Общество

Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты

На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
Gorodkirov.ru 10:44
Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

TV BRICS 13:06
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Общество

В Госдуму внесли закон о штрафах за отказ удалять информацию

В Государственную думу внесли законопроект, который вводит штрафы за отказ удалять с сайта запрещенную информацию.
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Гаджеты

Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом

Vivo официально представила флагманский смартфон X50 Pro в России. Его особенность в камере с 60-кратным зумом и поддержкой ночного режима.
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Армия и оружие

Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС

РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
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Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
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Наука

Назван главный признак осложнений от коронавируса

Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
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Общество

Опального отца Сергия приехал поддержать экс-полковник Квачков

Росбалт 11:57
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
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