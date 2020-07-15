Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Минтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года

Армия и оружие Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN. 192

Политика Памфилова выступила за перенос единого дня голосования В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС. 563

Происшествия В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД. 14

Армия и оружие Азербайджан показал видео обстрела позиций Армении на границе стран Минобороны Азербайджана показал кадры артиллерийского обстрела позиций ВС Армении на границе двух стран.

Наука Российские ученые исследуют возможность предотвращать землетрясения Ученые, помимо задачи предсказания землетрясений, говорят также о возможности их трансформации, чтобы избежать катастрофического развития событий.

Шоу-бизнес Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные заявления в его защиту на рассмотрение лондонского суда.

Технологии Twitter: взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников соцсети В Twitter заявили, что хакеры взломали несколько проверенных аккаунтов знаменитостей при участии сотрудников соцсети.

Общество Знакомого Сафронова назвали сотрудником чешских спецслужб Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб. 10

Политика Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by. 125

Наука Назван главный признак осложнений от коронавируса Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19. 20

Происшествия Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области. 123