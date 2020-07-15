Экономика
Вечерняя МоскваМинтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года
Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Социальную доплату к пенсии предложили приравнять к прожиточному минимуму
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов14 июля в 10:09
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Армия и оружие
Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа
Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:10
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
Кино
Героя Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»
Ранее Вин Дизель предположил, что десятая часть «Форсажа» будет разделена на два фильма.
Что происходит вчера в 09:38
Происшествия
В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей
Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
RT на русском 16:42
Армия и оружие
Азербайджан показал видео обстрела позиций Армении на границе стран
Минобороны Азербайджана показал кадры артиллерийского обстрела позиций ВС Армении на границе двух стран.
Lenta.ru 19:55
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
RT на русском 19:15
Общество
Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат
Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01
Армия и оружие
Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции
Lenta.ru 12:30
Происшествия
Сбил насмерть корову и врезался в забор водитель иномарки в с. Валдгейм ЕАО
16.07.2020 года в 04.50 в районе дома 55 ул. Центральная в с. Валдгейм Биробиджанского района водитель автомобиля "Тойота Ист" совершил наезд на животное — корова, которая находилась на проезжей части дороги без погонщика скота.
EAOmedia.ru 19:02
Наука
Анча Баранова — о том, нужно ли делать тест на антитела к коронавирусу
Нейтрализующие антитела (NAbs) играют важную роль в элиминации вирусов.
РБК 06:21
Наука
Российские ученые исследуют возможность предотвращать землетрясения
Ученые, помимо задачи предсказания землетрясений, говорят также о возможности их трансформации, чтобы избежать катастрофического развития событий.
ИА Красная Весна 16:03
Шоу-бизнес
Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде
Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные заявления в его защиту на рассмотрение лондонского суда.
РИА Новости 13:13
Технологии
Twitter: взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников соцсети
В Twitter заявили, что хакеры взломали несколько проверенных аккаунтов знаменитостей при участии сотрудников соцсети.
Sostav.ru 02:35
Общество
Знакомого Сафронова назвали сотрудником чешских спецслужб
Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб.
Daily Storm 12:41
Политика
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ТК Звезда 10:47
Общество
МВД: на несанкционированной акции в Москве задержали 132 человека
На несанкционированной акции в центре Москвы задержаны 132 человека.
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Избивших жительницу Колымы девочек ждёт спеццентр для несовершеннолетних
Московский Комсомолец Колыма 19:51
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Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты
На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
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В Госдуму внесли закон о штрафах за отказ удалять информацию
В Государственную думу внесли законопроект, который вводит штрафы за отказ удалять с сайта запрещенную информацию.
Политсовет 04:57
Гаджеты
Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом
Vivo официально представила флагманский смартфон X50 Pro в России. Его особенность в камере с 60-кратным зумом и поддержкой ночного режима.
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Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС
РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
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Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
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Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
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Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
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