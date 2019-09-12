Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Как отмечается, минимальный размер отплаты труда составит около 12 тысяч 130 рублей. Согласно закону, минимальная зарплата в России не должна быть меньше прожиточного минимума, который меняется ежегодно. В следующем году он составит соответственно 12,130 руб.
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с чего всё началось

Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год

За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.
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Сближение по зарплатам

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ФАН05:00

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

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Газета.Ru04:09

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РЕН ТВвчера в 21:39

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 16:19
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В США девушка застряла в одном дне, потеряв память

Сообщается, что 16-летняя девушка получила удар по голове на танцевальном состязании. Из-за этого у нее начались проблемы с памятью.
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Политика

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RT на русском 10:28
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Минобороны опровергло заявления НАТО о размещении ракет РФ в Европе

В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными.
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Газета.Ru 12:55
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Политика

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что позиции Москвы и Тегерана, по его мнению, не всегда совпадают.
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Эксперты назвали полезные для здоровья человека свойства лука

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«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
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Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

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Экономика

В правительство внесли план действий по стимулированию экономики

Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
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