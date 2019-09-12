Экономика
РосбалтМинтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей. Такой МРОТ установлен в законопроекте Минтруда, который в четверг рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.ФАНвчера в 22:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Политика
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".
РИА Новости 18:49
Гаджеты
В Россию придет крупный китайский производитель смартфонов
Китайская TCL сегодня сообщила о скором выходе на российский рынок смартфонов.
Dgl.ru вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Игры
Вышел трейлер открытого бета-теста Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 10 сентября в 01:53
Политика
Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы
Социальная сеть Twitter заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы, бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и его дочери Мариэлы.
Коммерсантъ 19:29
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Политика
Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
"Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".
РИА Новости 17:08
Здоровье
Стали известны пять опасных причин онемения в пальцах
Опасной причиной онемения в пальцах могут быть различные отклонения в работе сердца.
ФедералПресс 16:12
Хоккей
Обрушение «Арены Омск» попало на видео
В социальных сетях жители Омска выложили видео обрушения ледового дворца – «Арены Омск», где свои домашние матчи проводил «Авангард».
ProstoProSport 13:24
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Здоровье
Женщина родила дочь после 14 направлений на аборт и не пожалела о своем решении
Жительница британского города Йорк Кира Мелдрам (Kiera Meldrum) родила ребенка после того, как врачи 14 раз советовали ей прервать беременность.
Lenta.ru 11:10
Культура
Мединский поздравил Спивакова с юбилеем
РИА Новости 06:13
Армия и оружие
Американский грузовой робот стал противотанковым
Американское подразделение компании QinetiQ разработала противотанковую версию своего грузового гусеничного робота Titan.
N+1 вчера в 09:31
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Футбол
Футболист Арда Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы
Pravda.Ru вчера в 06:43
Кино
Девять российских фильмов с треском провалились в прокате
Новые Известия вчера в 04:27
Политика
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
Владимир Путин перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху высоко оценил взаимодействие двух стран в военной области.
РИА Новости 13:21
Происшествия
В Биробиджане загорелось складское помещение
Спасатели тушат возгорание в складском помещении производителя упаковок в городе Биробиджан Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 19:28
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
ТАСС вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян в прозрачном топе свела с ума папарацци
Для шоу 38-летняя Кардашьян нарядилась в кожаные брюки и топ на бретельках - практически прозрачный.
Комсомольская правда вчера в 19:23
Общество
В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса
Почта Банк начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России».
РБК 17:01
Кино
Джеки Чан отменил свой визит в Россию
Актер Джеки Чан не сможет приехать в Россию на премьеру российско-китайского фильма "Тайна печати дракона", сообщили во вторник ТАСС организаторы визита артиста.
ТАСС 10 сентября в 07:22
Космос
Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету
Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км / с. Как считают ученые, ближе всего к Солнцу комета подойдет в декабре и, если внезапно не распадется, наблюдать с Земли ее можно будет в течение года.
Портал Поиск 08:52
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля.
РИА Новости 13:05
Авто
«АвтоВАЗ» отложил дату старта выпуска «безвтыкового» мотора
Напомним, в июне прошлого года АвтоВАЗ изменил конструкцию поршней 1,6-литровых мотором.
Тарантас Ньюс вчера в 02:45
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24
Армия и оружие
В США не согласились с выводами ООН о военных преступлениях в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отверг выводы комиссии ООН о том, что авиаудары руководимой Вашингтоном коалиции, которые привели к гибели мирных жителей, могут являться военным преступлением.
Известия 14:37