Получать выплату можно вплоть до 1 октября, для продления необходимо лишь обратиться в службу занятости. Кроме того, доплаты в три тысячи рублей семьям с детьми, где родители потеряли работу, распространят на всех безработных.

с чего всё началось

Минимальный размер пособия по безработице может быть увеличен в три раза - до 4,5 тысячи рублей. Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).

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