Общество
КоммерсантъМинтруд России предложил новые меры поддержки
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса. Предложение озвучил глава ведомства Антон Котяков на совещании у президента РФ по ситуации на рынке труда.
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Одна из важных мер - это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу, при этом необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельТАСС 10:18
с чего всё началось
Получать выплату можно вплоть до 1 октября, для продления необходимо лишь обратиться в службу занятости. Кроме того, доплаты в три тысячи рублей семьям с детьми, где родители потеряли работу, распространят на всех безработных.Екатеринбург Онлайн11:09
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Общество
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных
Доплата в три тысячи рублей, которая полагается тем, кто потерял работу после 1 марта, может быть распространена на всех зарегистрированных безработных.
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