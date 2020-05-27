Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд России предложил новые меры поддержки

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса. Предложение озвучил глава ведомства Антон Котяков на совещании у президента РФ по ситуации на рынке труда.
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Михаил Мишустин
Одна из важных мер - это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу, при этом необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельТАСС 10:18
с чего всё началось

Выплату коронавирусных пособий по безработице продлили до 1 октября

Получать выплату можно вплоть до 1 октября, для продления необходимо лишь обратиться в службу занятости. Кроме того, доплаты в три тысячи рублей семьям с детьми, где родители потеряли работу, распространят на всех безработных.
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Общество

Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных

Доплата в три тысячи рублей, которая полагается тем, кто потерял работу после 1 марта, может быть распространена на всех зарегистрированных безработных.
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