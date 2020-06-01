Общество
Интерфакс - РоссияМинтруд: число безработных в России превысило 2 млн человек
На прошлой неделе на совещании по ситуации на рынке труда президент РФ Владимир Путин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных составляет порядка 1 млн 900 тыс человек.
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Политика
Как Владимир Путин решил, что 1 июля гуляют все
Как Владимир Путин решил, что 1 июля гуляют все 1 июня президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Центризбиркома и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию и назначил всенародное голосование на 1 июля.
Коммерсантъ 16:08
Общество
На Камчатке коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков
Коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков горно-обогатительного комбината (ГОК) "Аметистовое", входящего в группу компаний "Золото Камчатки".
ТАСС 21:55
Общество
В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
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Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
Вокруг ТВ вчера в 10:44
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Как обучение влияет на возможности мозга
Рассмотрим семь ключевых идей, лежащих в основе современных алгоритмов машинного обучения и которые могут одинаково хорошо применяться к нашему мозгу — семь различных определений того, что означает «обучение».
SM News 30 мая в 10:54
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Lenta.ru вчера в 00:29
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 10:49
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Шоу-бизнес
Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем
Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
Вокруг ТВ 19:24
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Экономика
В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое
В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Это позволит вдвое увеличить производство золота в стране.
Известия 17:15
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19
Политика
Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора
Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
REGNUM 13:58
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru 13:31
Энергетика
В преддверии сезона в Крыму подорожал бензин
В Крыму в ближайшее время ожидается скачок цен на бензин и пропан-бутан из-за отсутствия конкуренции у добывающих компаний.
ForPost 12:16
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Футбол
Черчесов высказался о влиянии пандемии коронавируса на игроков
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как повлияла пандемия коронавируса на футболистов национальной команды.
Газета.Ru 21:50
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
Здоровье
В Бурятии выявили 50 новых случаев COVID-19
РИА Новости 00:46
Авто
В России планируют штрафовать за брошенные автомобили
Владельцев разукомплектованных (или) брошенных транспортных средств, брошенных во дворах многоквартирных домов, предлагается наказывать предупреждением или штрафом.
32CARS.ru 01:25
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма
Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
Футбол
Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»
«Локомотив» всегда был на лидирующих позициях под руководством Сёмина, а без него клуб превращался в середняка.
ГЛАС.RU 21:30
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости 18:31
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone
Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform 11:58
Происшествия
В Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС из-за разлива топлива
В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.
РБК 07:38
Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ 14:05
Армия и оружие
Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной
Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM 04:20