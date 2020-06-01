Общество

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияМинтруд: число безработных в России превысило 2 млн человек

На прошлой неделе на совещании по ситуации на рынке труда президент РФ Владимир Путин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных составляет порядка 1 млн 900 тыс человек.
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