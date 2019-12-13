Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинтруд дал прогноз по безработице в России до 2022 года

Численность безработных не превысит 3,4 млн человек по итогам 2019 года и сохранится на этом уровне до 2022 года, говорится в прогнозе баланса трудовых ресурсов на 2020-2022 годы, подготовленном Минтрудом.
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Минтруд дал прогноз по безработице в России до 2022 года

Rambler News Service13 декабря в 09:55

Стало известно, сколько россиян останутся без работы в ближайшие два года

URA.Ru13 декабря в 10:24

Минтруд ожидает увеличения числа занятых россиян с 2021 года

ТАСС13 декабря в 11:51

Минтруд дал прогноз до 2022 года по уровню безработицы в России

Говорит Москва13 декабря в 12:24

Минтруд: уровень безработицы в России останется неизменным до 2022 года

News.ru13 декабря в 12:25

Минтруд дал прогноз по безработице в России

ГЛАС.RU13 декабря в 12:29

Минтруд оценил перспективы безработицы в 2020 году

Коммерсантъ14:52
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У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

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На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
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«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей

Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
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Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
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Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка.
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Искусственный интеллект не смог добыть алмазы в Minecraft

На соревновании MineRL было предложено создать искусственный интеллект, который смог бы добыть алмазы в Minecraft.
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Россия может существенно увеличить свои доходы от внешней торговли благодаря росту цен на палладий.
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Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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