Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинтруд дал прогноз по безработице в России до 2022 года

Численность безработных не превысит 3,4 млн человек по итогам 2019 года и сохранится на этом уровне до 2022 года, говорится в прогнозе баланса трудовых ресурсов на 2020-2022 годы, подготовленном Минтрудом.
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Минтруд дал прогноз по безработице в России до 2022 года

Rambler News Service13 декабря в 09:55

Стало известно, сколько россиян останутся без работы в ближайшие два года

URA.Ru13 декабря в 10:24

Минтруд ожидает увеличения числа занятых россиян с 2021 года

ТАСС13 декабря в 11:51

Минтруд дал прогноз до 2022 года по уровню безработицы в России

Говорит Москва13 декабря в 12:24

Минтруд: уровень безработицы в России останется неизменным до 2022 года

News.ru13 декабря в 12:25

Минтруд дал прогноз по безработице в России

ГЛАС.RU13 декабря в 12:29

Уровень безработицы в РФ не изменится до 2022 года

Финмаркет02:07
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Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»

Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Росбалт 14 декабря в 11:45
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Рогозин открестился от Twitter робота «Федора»

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что деятельность робота "Федора" в интернете не имеет отношения к возглавляемой им госкорпорации.
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СК завершил расследование уголовного дела против Шестуна

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
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Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Общество

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Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
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Происшествия

Суд продлил арест срочника, расстрелявшего восемь военных в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд продлил до 25 апреля арест срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости секретарь суда.
РИА Новости 03:56
Общество

Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Газета.Ru 04:14
Культура

Артисты «Квартала 95» спели песню о невыполненных обещаниях Зеленского

Артисты студии «Квартал 95» спели на концерте песню, в которой напомнили президенту Владимиру Зеленскому о невыполненных обещаниях.
РБК 04:23
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Российская газета вчера в 17:00
Общество

Грета Тунберг пожаловалась на немецкие железные дороги

Шведская школьница и экологический активист Грета Тунберг разместила твит, в котором рассказала, что домой из Мадрида она добиралась сидя на полу в тамбуре немецкого переполненного поезда.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Политика

«Формула Штайнмайера» может стать частью закона о статусе Донбасса

14 декабря представитель Украины в контактной группе в Минске Алексей Резников заявил, что "формула Штайнмайера" прописана в пролонгированном законе об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 02:54
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru вчера в 16:19
Общество

Названы востребованные в 2020 году профессии

В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
Lenta.ru 00:33
Авто

Opel объявил цены на кроссовер и минивэн в России

Компания Opel объявила старт приема заказов на свои автомобили в России.
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Общество

Затонувший плавучий док с подлодкой утилизируют в Севастополе

Плавдок ПД-16 вместе со списанной подлодкой Б-380 затонули в ночь на 15 декабря. Позже подводная лодка всплыла на поверхность.
Телеканал 360° вчера в 04:51
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Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245

В рамках первого боя основного карда встретились россиянин Петр Ян и американец Юрайя Фэйбер.
Sport24.ru 14 декабря в 22:50
Армия и оружие

Киев направит часть военной помощи США на покупку летального оружия

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко завил, что часть военной помощи США будет направлена на покупку летального оружия.
РИА Новости 03:56
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

Российская газета 02:58
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Российская газета 03:28
Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
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Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Армия и оружие

В НАТО заявили о небывалой активности российских подлодок

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Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии «продавщицей»

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
РИА Новости вчера в 19:41
Интернет

Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов

Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
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Происшествия

В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Российская газета вчера в 09:49
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Гаджеты

Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия

Time составил список топ-10 гаджетов уходящего десятилетия.
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Политика

Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Вопрос об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным Зеленскому задала в лобби парижского отеля, где остановилась украинская делегация, продюсер ВГТРК Елена Меньшикова.
Ведомости вчера в 15:28
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