Экономика
Rambler News ServiceМинтруд дал прогноз по безработице в России до 2022 года
Численность безработных не превысит 3,4 млн человек по итогам 2019 года и сохранится на этом уровне до 2022 года, говорится в прогнозе баланса трудовых ресурсов на 2020-2022 годы, подготовленном Минтрудом.
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Общество
Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»
Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Политика
Рогозин открестился от Twitter робота «Федора»
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что деятельность робота "Федора" в интернете не имеет отношения к возглавляемой им госкорпорации.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Происшествия
Суд продлил арест срочника, расстрелявшего восемь военных в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд продлил до 25 апреля арест срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости секретарь суда.
Общество
Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора
Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Культура
Артисты «Квартала 95» спели песню о невыполненных обещаниях Зеленского
Артисты студии «Квартал 95» спели на концерте песню, в которой напомнили президенту Владимиру Зеленскому о невыполненных обещаниях.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Общество
Грета Тунберг пожаловалась на немецкие железные дороги
Шведская школьница и экологический активист Грета Тунберг разместила твит, в котором рассказала, что домой из Мадрида она добиралась сидя на полу в тамбуре немецкого переполненного поезда.
Политика
«Формула Штайнмайера» может стать частью закона о статусе Донбасса
14 декабря представитель Украины в контактной группе в Минске Алексей Резников заявил, что "формула Штайнмайера" прописана в пролонгированном законе об особом статусе Донбасса.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Общество
Названы востребованные в 2020 году профессии
В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
Авто
Opel объявил цены на кроссовер и минивэн в России
Компания Opel объявила старт приема заказов на свои автомобили в России.
Общество
Затонувший плавучий док с подлодкой утилизируют в Севастополе
Плавдок ПД-16 вместе со списанной подлодкой Б-380 затонули в ночь на 15 декабря. Позже подводная лодка всплыла на поверхность.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245
В рамках первого боя основного карда встретились россиянин Петр Ян и американец Юрайя Фэйбер.
Армия и оружие
Киев направит часть военной помощи США на покупку летального оружия
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко завил, что часть военной помощи США будет направлена на покупку летального оружия.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии «продавщицей»
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Интернет
Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов
Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
Происшествия
В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом
По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Гаджеты
Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия
Time составил список топ-10 гаджетов уходящего десятилетия.
Политика
Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского
Вопрос об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным Зеленскому задала в лобби парижского отеля, где остановилась украинская делегация, продюсер ВГТРК Елена Меньшикова.