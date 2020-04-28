Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
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Число безработных россиян к окончанию пандемии может увеличиться до 5 – 6 миллионов, считают в Министерстве труда

Эхо Москвы15:29

Минтруд допустил появление до 6 млн безработных в России после эпидемии

РБК15:47

Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн

Коммерсантъ15:40

Минтруд оценил возможность сценария с шестью миллионами безработных в России

Lenta.ru15:48

Минтруд допустил рост числа безработных до 6 млн человек из-за коронавируса

Ведомости15:22

Минтруд допускает рост безработицы в пять-шесть раз к концу пандемии

Газета.Ru14:56

В России 950 тысяч человек признаны безработными

Комсомольская правда14:38
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
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Политика

В России чиновников решили наказывать за хамство

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
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Общество

США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии

У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru вчера в 04:42
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Армия и оружие

Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели

Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
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Общество

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
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Общество

Число заболевших коронавирусом в США превысило миллион

Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 миллион человек, следует из данных на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Мойка78 19:40
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Экономика

С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов

С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
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Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

ТАСС вчера в 23:38
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Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
2,4K
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней

В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском 10:51
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Киберспорт

Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2

28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
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Общество

Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину

Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
Atas.info 11:34
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Происшествия

В Армении в больнице зарезали из мести двух жертв перестрелки

РИА Новости 21:47
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Общество

Советник Трампа сравнил безработицу в США с уровнем Великой депрессии

Безработица в Соединенных Штатах на фоне ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, может дойти до уровня Великой депрессии, считает старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
Взгляд.ру 26 апреля в 10:56
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Общество

В России число заразившихся коронавирусом военнослужащих достигло 960

Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 960, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости 12:56
Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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Общество

В Приморье введут всеобщий масочный режим

В пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае заявили, что губернатор Приморья отдал новые распоряжения, касающиеся снижения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
АиФ Владивосток 20:07
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Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

Блокнот.ру 15:43
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Общество

Крупнейшие российские авиакомпании резко подняли цены на билеты

Компании «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские Авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты в Москву или из нее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные систем бронирования.
Forbes вчера в 09:28
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Политика

Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая

Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
Snob.ru 13:00
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Политика

Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
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Шоу-бизнес

Иван Ургант высказался о скандале с Тодоренко

Скандал, возникший из-за слов Регины Тодоренко о домашнем насилии, не утихает который день.
Суть событий 08:42
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Армия и оружие

Норвежские истребители сопроводили российские Ту-22М3

Военное дело 10:30
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Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
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Общество

В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
Газета.Ru 15:24
481
Общество

В Республике Алтай выявили три новых случая коронавируса

Три новых случая заболевания COVID-19 зафиксировали в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:24
16
Общество

Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48
13
Общество

Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам

РИА Дагестан 17:10
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