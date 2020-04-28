Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.

Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн

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