Общество
MosTimesМинтруд допустил увеличение числа безработных до 6 миллионов человек
Котяков отметил, что Минтруд предполагает, что число безработных может достигнуть 5-6 млн человек. По словам главы ведомства, в настоящее время в России наблюдается тенденция, что занятость населения удастся сохранить, и данный прогноз не сбудется, благодаря формируемым мерам поддержки.
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Происшествия
Россияне избили поджигавших лес чиновников
Lenta.ru 23:22
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Армия и оружие
Российский «летающий танк» покорил американцев
Особое внимание уделено тому, как российские «летающие танки» проявили себя в ходе учений «Запад-2017».
Rusvesna.su 23:00
Армия и оружие
С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО
Российская газета 03:42
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Политика
Киев отказался назначать Саакашвили вице-премьером Украины по реформам
СМИ сообщили об отказе назначить Саакашвили вице-премьером Украины Украинское правительство отозвало из Верховной рады представление к назначению Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в Facebook.
Курьер. Среда. Бердск 10:04
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Армия и оружие
Украина заинтересована в закупке JF-17 Block III
Военное обозрение 22:54
Здоровье
85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Сегодня, 28 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 85 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 03:54
Футбол
Чемпионат России по футболу может возобновиться 21 или 28 июня
В ином случае предусматривается возобновление чемпионата 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:20
Происшествия
Новосибирский оперштаб сообщил о 58 новых пациентах с коронавирусом
В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 26 апреля, за сутки официально зарегистрированы 58 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 26 апреля в 01:07
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Экономика
Россия решила спасти мировой рынок золота
Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 19:58
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт 16:50
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило миллион
В США общее число заразившихся коронавирусной инфекцией 28 апреля превысило 1 миллион человек.
Телеканал RTVI 14:41
Здоровье
Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом
В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Авто
Изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
С 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра».
Оka.fm 03:30
Политика
Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
RT на русском 06:24
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания попала в список системообразующих
EastRussia вчера в 20:22
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
Наука
Создали стабильно светящиеся в темноте растения
МедиаПоток 02:45
Политика
Меркель оценила возможность снятия санкций в условиях пандемии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала вопрос возможности снятия санкций в условиях пандемии, отметив, что это возможно только при разрешении стоящих за ними политических проблем.
РИА Новости 10:23
Гаджеты
Xiaomi представит Redmi Note 9S в России
Отечественные пользователи, которые с нетерпением ждали появления в России Redmi Note 9S, могут вздохнуть с облегчением.
The GEEK 26 апреля в 04:41