Котяков отметил, что Минтруд предполагает, что число безработных может достигнуть 5-6 млн человек. По словам главы ведомства, в настоящее время в России наблюдается тенденция, что занятость населения удастся сохранить, и данный прогноз не сбудется, благодаря формируемым мерам поддержки.

Минтруд допустил увеличение числа безработных до 6 миллионов человек

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