Общество

MosTimesМинтруд допустил увеличение числа безработных до 6 миллионов человек

Котяков отметил, что Минтруд предполагает, что число безработных может достигнуть 5-6 млн человек. По словам главы ведомства, в настоящее время в России наблюдается тенденция, что занятость населения удастся сохранить, и данный прогноз не сбудется, благодаря формируемым мерам поддержки.
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Минтруд оценил возможность сценария с шестью миллионами безработных в России

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В России 950 тысяч человек признаны безработными

Комсомольская правда14:38

Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн

Коммерсантъ15:40

Число безработных россиян к окончанию пандемии может увеличиться до 5 – 6 миллионов, считают в Министерстве труда

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Минтруд допустил рост числа безработных до 6 млн человек из-за коронавируса

Ведомости15:22

Минтруд допускает рост безработицы в пять-шесть раз к концу пандемии

Газета.Ru14:56

Минтруд допустил появление до 6 млн безработных в России после эпидемии

РБК15:47
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Россияне избили поджигавших лес чиновников

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На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
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С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО

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В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
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Политика

Киев отказался назначать Саакашвили вице-премьером Украины по реформам

СМИ сообщили об отказе назначить Саакашвили вице-премьером Украины Украинское правительство отозвало из Верховной рады представление к назначению Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в Facebook.
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Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Армия и оружие

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Сегодня, 28 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 85 новых случаев COVID-19.
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Футбол

Чемпионат России по футболу может возобновиться 21 или 28 июня

В ином случае предусматривается возобновление чемпионата 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.
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Экономика

Россия решила спасти мировой рынок золота

Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.
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Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
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В США число случаев заражения коронавирусом превысило миллион

В США общее число заразившихся коронавирусной инфекцией 28 апреля превысило 1 миллион человек.
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Здоровье

Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом

В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
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Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
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Изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

С 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра».
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Происшествия

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В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
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Меркель оценила возможность снятия санкций в условиях пандемии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала вопрос возможности снятия санкций в условиях пандемии, отметив, что это возможно только при разрешении стоящих за ними политических проблем.
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