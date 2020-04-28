Общество
MosTimesМинтруд допустил увеличение числа безработных до 6 миллионов человек
Котяков отметил, что Минтруд предполагает, что число безработных может достигнуть 5-6 млн человек. По словам главы ведомства, в настоящее время в России наблюдается тенденция, что занятость населения удастся сохранить, и данный прогноз не сбудется, благодаря формируемым мерам поддержки.
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Авто
Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети
Car.ru 27 апреля в 12:37
Здоровье
Глава Хакасии сообщил о продлении режима всеобщей самоизоляции
Принято решение о продлении режима всеобщей самоизоляции.
ИА Хакасия 00:35
Политика
На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»
Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
Lenta.ru вчера в 08:06
Политика
Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya.
Газета.Ru вчера в 03:00
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Происшествия
Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса
В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Происшествия
В Чите осужден последний из «ключевских»
Номер один 00:38
Общество
На Сахалине число заболевших COVID-19 достигло 23 человек
Еще один случай коронавирусной инфекции выявлен на Сахалине, общее число заболевших достигло 23, сообщил в среду губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 00:47
Происшествия
На Сахалине подтверждён новый случай заражения коронавирусом
Южно-Сахалинск, 29 апреля 2020, 07:33 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных оперштаба региона.
REGNUM 00:33
Общество
За брошенные во дворах авто начнут штрафовать
Предлагается наказывать за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку машины в неположенных местах, парковку на газонах, а также на детских и спортивных площадках.
Ноябрьск-Информ вчера в 10:00
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Происшествия
В больнице Якутска умерли два пациента c коронавирусом
Якутск, 29 апреля 2020, 06:18 — REGNUM В клинической больнице Якутска 29 апреля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:18
Общество
В Тульской области введут пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости вчера в 16:15
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Происшествия
В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:03
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Здоровье
11 зараженных коронавирусом пациентов скончались в Псковской области
11 зараженных коронавирусной инфекцией пациентов скончались в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.
Псковское агентство информации вчера в 17:30
Общество
В США зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом
В Соединенных Штатах Америки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 14:08
Экономика
Минфин хочет разрешить госзакупки у единственного поставщика до конца года
Минфин предлагает продлить разрешение на экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца года.
Ведомости вчера в 11:06
Политика
Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе
EastRussia вчера в 12:25
Технологии
Производство аппаратов ИВЛ запустят в Ульяновском КБ приборостроения
Стало известно о том, что АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» планирует запустить производство аппаратов искусственной вентиляции легких, о чем сообщили в правительстве Ульяновской области.
Ульяновск.Экспресс 00:28
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Игры
Epic Games Store снова раздает бесплатные игры
Vevby.ru 26 апреля в 18:44
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
Общество
Во Владимирской области ввели цифровые пропуска
Без специального разрешения можно только погулять с собакой или вынести мусор Во Владимирской области все-таки ввели цифровые пропуска.
Pro Город Владимир вчера в 06:30
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
Армия и оружие
Советский ЗРК «Квадрат» «приземлил» УБС L-39
ЗРК «Квадрат» уже неоднократно успешно применялся военными ЛНА для ликвидации летательных аппаратов.
ГЛАС.RU вчера в 09:09