Общество

MosTimesМинтруд допустил увеличение числа безработных до 6 миллионов человек

Котяков отметил, что Минтруд предполагает, что число безработных может достигнуть 5-6 млн человек. По словам главы ведомства, в настоящее время в России наблюдается тенденция, что занятость населения удастся сохранить, и данный прогноз не сбудется, благодаря формируемым мерам поддержки.
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Минтруд оценил возможность сценария с шестью миллионами безработных в России

Lenta.ruвчера в 15:48

Минтруд допустил появление до 6 млн безработных в России после эпидемии

РБКвчера в 15:47

В России 950 тысяч человек признаны безработными

Комсомольская правдавчера в 14:38

Число безработных россиян к окончанию пандемии может увеличиться до 5 – 6 миллионов, считают в Министерстве труда

Эхо Москвывчера в 15:29

Минтруд допустил рост числа безработных до 6 млн человек из-за коронавируса

Ведомостивчера в 15:22

Минтруд допускает рост безработицы в пять-шесть раз к концу пандемии

Газета.Ruвчера в 14:56

Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн

Коммерсантъвчера в 15:40
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Авто

Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети

Car.ru 27 апреля в 12:37
Здоровье

Глава Хакасии сообщил о продлении режима всеобщей самоизоляции

Принято решение о продлении режима всеобщей самоизоляции.
ИА Хакасия 00:35
Политика

На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
Lenta.ru вчера в 08:06
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Политика

Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya.
Газета.Ru вчера в 03:00
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
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Происшествия

Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса

В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Происшествия

В Чите осужден последний из «ключевских»

Номер один 00:38
Общество

На Сахалине число заболевших COVID-19 достигло 23 человек

Еще один случай коронавирусной инфекции выявлен на Сахалине, общее число заболевших достигло 23, сообщил в среду губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 00:47
Происшествия

На Сахалине подтверждён новый случай заражения коронавирусом

Южно-Сахалинск, 29 апреля 2020, 07:33 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных оперштаба региона.
REGNUM 00:33
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Общество

За брошенные во дворах авто начнут штрафовать

Предлагается наказывать за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку машины в неположенных местах, парковку на газонах, а также на детских и спортивных площадках.
Ноябрьск-Информ вчера в 10:00
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
4,7K
Происшествия

В больнице Якутска умерли два пациента c коронавирусом

Якутск, 29 апреля 2020, 06:18 — REGNUM В клинической больнице Якутска 29 апреля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:18
1
Общество

В Тульской области введут пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости вчера в 16:15
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
2,6K
Происшествия

В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:03
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Здоровье

11 зараженных коронавирусом пациентов скончались в Псковской области

11 зараженных коронавирусной инфекцией пациентов скончались в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.
Псковское агентство информации вчера в 17:30
2
Общество

В США зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом

В Соединенных Штатах Америки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 14:08
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Экономика

Минфин хочет разрешить госзакупки у единственного поставщика до конца года

Минфин предлагает продлить разрешение на экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца года.
Ведомости вчера в 11:06
Политика

Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе

EastRussia вчера в 12:25
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Технологии

Производство аппаратов ИВЛ запустят в Ульяновском КБ приборостроения

Стало известно о том, что АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» планирует запустить производство аппаратов искусственной вентиляции легких, о чем сообщили в правительстве Ульяновской области.
Ульяновск.Экспресс 00:28
Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
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Игры

Epic Games Store снова раздает бесплатные игры

Vevby.ru 26 апреля в 18:44
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Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
3,7K
Общество

Во Владимирской области ввели цифровые пропуска

Без специального разрешения можно только погулять с собакой или вынести мусор Во Владимирской области все-таки ввели цифровые пропуска.
Pro Город Владимир вчера в 06:30
176
Происшествия

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

Известия 00:19
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Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
19
Армия и оружие

Советский ЗРК «Квадрат» «приземлил» УБС L-39

ЗРК «Квадрат» уже неоднократно успешно применялся военными ЛНА для ликвидации летательных аппаратов.
ГЛАС.RU вчера в 09:09
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