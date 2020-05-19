Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.
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Минтруд готов представить дополнительные меры поддержки занятости

РИА Новости08:29

Минтруд готовит законодательные инициативы по регулированию удалённой работы

Парламентская газета03:46

В Минтруда готовят законодательные инициативы по регулированию «удаленки»

Online47.ruвчера в 19:55

Минтруд подготовит законопроекты по удаленной работе

Телеканал 360°вчера в 23:12

Для удаленной работы придумывают новые законы

Республиканская Телевизионная Сетьвчера в 22:49

Минтруд предложил законодательно регулировать удаленную работу

Аргументы и Фактывчера в 20:28

В России права сотрудников на удалёнке защитят законом

Клопс01:42
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Недвижимость

Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи

В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru вчера в 11:42
10
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
86
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
5
Общество

Туристы обнаружили на Приполярном Урале огромную пирамиду

Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале.
Вести.Ru 08:48
16
Наука

Антитела переболевших COVID-19 помогут в лечении новых больных

Авторы заметили, что производимые иммунной системой поправившихся пациентов антитела могут нейтрализовывать вирус SARS-CoV-2 и тем самым помогать в развитии противовирусного лечения или вакцин от COVID-19.
Собеседник вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Брайан Остин Грин подтвердил свое расставание с Меган Фокс

46-летний американский актер Брайан Остин Грин во время прямого эфира в личном микроблоге подтвердил слухи о том, что он решил развестись с актрисой Меган Фокс, с которой он состоял в браке в течение десяти лет. стоит отметить, что информация о расставании супругов появилась еще несколько месяцев назад, однако артисты старались не комментировать данную ситуацию.
Bimru.ru 06:44
3
Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
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Авто

Представили новый Porsche 911 Targa

После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс вчера в 00:10
1
Политика

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
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Общество

Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом

Екатеринбург, 16 мая 2020, 21:16 — REGNUM В Екатеринбурге на складе сети магазинов «Красное и белое» введены карантинные мероприятия.
REGNUM 16 мая в 14:16
50
Политика

Россия в четверг проведет заседание СБ ООН о ситуации в Крыму

Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 08:34
Общество

Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
27
Политика

Мишустин рассказал о работе над планом по восстановлению экономики

"К 1 июня вы поручили представить общенациональный план действий, который направлен на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости, доходов людей, осуществление долгосрочных структурных изменений в экономике", - напомнил глава правительства на совещании у Владимира Путина.
Российская газета 08:25
Авто

В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry

В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона

Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
1
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы

«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
Stolica58.ru вчера в 08:22
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Здоровье

В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
256
Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
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Общество

В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:08
34
Армия и оружие

На Украине обвинили Россию в переброске танков в Донбасс

Представители управления разведки украинского Минобороны заявили о том, что РФ якобы осуществляет поставку на Донбасс своих танков.
ГЛАС.RU 08:36
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Здоровье

В Алтайском крае число зараженных коронавирусом превысило тысячу

Сегодня, во вторник, 19 мая, в оперштабе сообщили, что количество выявленных случаев заражения вирусом COVID-19 на Алтае превысило 1 тысячу граждан, тогда как выздоровело за все время с начала вспышки более половины всех заболевших.
ГЛАС.RU 03:08
5
Космос

Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне

Ранее в этом месяце группа ученых из разных научных центров Японии проанализировала данные, полученные с японского спутника "Кагуя", и объявила об обнаружении ионов углерода на всей территории Луны, которые относят к легколетучим элементам.
РИА Новости 08:41
1
Общество

Испания может начать принимать иностранных туристов с конца июня

Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране, заявил в интервью телеканалу TVE министр транспорта Хосе Луис Абалос.
ПРАЙМ вчера в 08:25
3
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые показала своего парня

Красавица твердо придерживается принципа «счастье любит тишину» и не распространяется на данную тему, однако недавно она сделала небольшое исключение, впервые показав своего парня.
Bimru.ru 05:23
7
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
1,8K
Игры

Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5

Йосида отметил, что разработкой новых игр для Sony занимаются не только сотрудники компании, но и сторонние разработчики, с которыми был заключен контракт.
Экономика сегодня 07:23
2
Общество

Сбербанк создал компанию по организации производства вакцины от коронавируса

Сбербанк создал новую компанию, которая займется организацией производства вакцины от коронавируса, заявил глава банка Герман Греф.
Взгляд.ру 08:43
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
730
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
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