Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.

Недвижимость Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья. 10

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 5

Наука Антитела переболевших COVID-19 помогут в лечении новых больных Авторы заметили, что производимые иммунной системой поправившихся пациентов антитела могут нейтрализовывать вирус SARS-CoV-2 и тем самым помогать в развитии противовирусного лечения или вакцин от COVID-19.

Шоу-бизнес Брайан Остин Грин подтвердил свое расставание с Меган Фокс 46-летний американский актер Брайан Остин Грин во время прямого эфира в личном микроблоге подтвердил слухи о том, что он решил развестись с актрисой Меган Фокс, с которой он состоял в браке в течение десяти лет. стоит отметить, что информация о расставании супругов появилась еще несколько месяцев назад, однако артисты старались не комментировать данную ситуацию. 3

Авто Представили новый Porsche 911 Targa После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S. 1

Политика Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами. 82

Общество Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом Екатеринбург, 16 мая 2020, 21:16 — REGNUM В Екатеринбурге на складе сети магазинов «Красное и белое» введены карантинные мероприятия. 50

Политика Россия в четверг проведет заседание СБ ООН о ситуации в Крыму Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.

Общество Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте». 27

Политика Мишустин рассказал о работе над планом по восстановлению экономики "К 1 июня вы поручили представить общенациональный план действий, который направлен на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости, доходов людей, осуществление долгосрочных структурных изменений в экономике", - напомнил глава правительства на совещании у Владимира Путина.

Футбол «Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев. 1

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы «На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС. 469

Здоровье В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию. 256

Общество Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети. 32

Армия и оружие На Украине обвинили Россию в переброске танков в Донбасс Представители управления разведки украинского Минобороны заявили о том, что РФ якобы осуществляет поставку на Донбасс своих танков.

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 444

Здоровье В Алтайском крае число зараженных коронавирусом превысило тысячу Сегодня, во вторник, 19 мая, в оперштабе сообщили, что количество выявленных случаев заражения вирусом COVID-19 на Алтае превысило 1 тысячу граждан, тогда как выздоровело за все время с начала вспышки более половины всех заболевших. 5

Космос Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне Ранее в этом месяце группа ученых из разных научных центров Японии проанализировала данные, полученные с японского спутника "Кагуя", и объявила об обнаружении ионов углерода на всей территории Луны, которые относят к легколетучим элементам. 1

Общество Испания может начать принимать иностранных туристов с конца июня Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране, заявил в интервью телеканалу TVE министр транспорта Хосе Луис Абалос. 3

Шоу-бизнес Алена Шишкова впервые показала своего парня Красавица твердо придерживается принципа «счастье любит тишину» и не распространяется на данную тему, однако недавно она сделала небольшое исключение, впервые показав своего парня. 7

Игры Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5 Йосида отметил, что разработкой новых игр для Sony занимаются не только сотрудники компании, но и сторонние разработчики, с которыми был заключен контракт. 2