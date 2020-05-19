Общество
РИА НовостиМинтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.
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Минтруд готовит законодательные инициативы по регулированию удалённой работы
Парламентская газета03:46
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Недвижимость
Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи
В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Общество
Туристы обнаружили на Приполярном Урале огромную пирамиду
Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале.
Вести.Ru 08:48
Наука
Антитела переболевших COVID-19 помогут в лечении новых больных
Авторы заметили, что производимые иммунной системой поправившихся пациентов антитела могут нейтрализовывать вирус SARS-CoV-2 и тем самым помогать в развитии противовирусного лечения или вакцин от COVID-19.
Собеседник вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин подтвердил свое расставание с Меган Фокс
46-летний американский актер Брайан Остин Грин во время прямого эфира в личном микроблоге подтвердил слухи о том, что он решил развестись с актрисой Меган Фокс, с которой он состоял в браке в течение десяти лет. стоит отметить, что информация о расставании супругов появилась еще несколько месяцев назад, однако артисты старались не комментировать данную ситуацию.
Bimru.ru 06:44
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Авто
Представили новый Porsche 911 Targa
После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс вчера в 00:10
Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
Общество
Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом
Екатеринбург, 16 мая 2020, 21:16 — REGNUM В Екатеринбурге на складе сети магазинов «Красное и белое» введены карантинные мероприятия.
REGNUM 16 мая в 14:16
Политика
Россия в четверг проведет заседание СБ ООН о ситуации в Крыму
Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 08:34
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Политика
Мишустин рассказал о работе над планом по восстановлению экономики
"К 1 июня вы поручили представить общенациональный план действий, который направлен на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости, доходов людей, осуществление долгосрочных структурных изменений в экономике", - напомнил глава правительства на совещании у Владимира Путина.
Российская газета 08:25
Авто
В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry
В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона
Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы
«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
Stolica58.ru вчера в 08:22
Здоровье
В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Общество
В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:08
Армия и оружие
На Украине обвинили Россию в переброске танков в Донбасс
Представители управления разведки украинского Минобороны заявили о том, что РФ якобы осуществляет поставку на Донбасс своих танков.
ГЛАС.RU 08:36
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Здоровье
В Алтайском крае число зараженных коронавирусом превысило тысячу
Сегодня, во вторник, 19 мая, в оперштабе сообщили, что количество выявленных случаев заражения вирусом COVID-19 на Алтае превысило 1 тысячу граждан, тогда как выздоровело за все время с начала вспышки более половины всех заболевших.
ГЛАС.RU 03:08
Космос
Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
Ранее в этом месяце группа ученых из разных научных центров Японии проанализировала данные, полученные с японского спутника "Кагуя", и объявила об обнаружении ионов углерода на всей территории Луны, которые относят к легколетучим элементам.
РИА Новости 08:41
Общество
Испания может начать принимать иностранных туристов с конца июня
Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране, заявил в интервью телеканалу TVE министр транспорта Хосе Луис Абалос.
ПРАЙМ вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые показала своего парня
Красавица твердо придерживается принципа «счастье любит тишину» и не распространяется на данную тему, однако недавно она сделала небольшое исключение, впервые показав своего парня.
Bimru.ru 05:23
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Игры
Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5
Йосида отметил, что разработкой новых игр для Sony занимаются не только сотрудники компании, но и сторонние разработчики, с которыми был заключен контракт.
Экономика сегодня 07:23
Общество
Сбербанк создал компанию по организации производства вакцины от коронавируса
Сбербанк создал новую компанию, которая займется организацией производства вакцины от коронавируса, заявил глава банка Герман Греф.
Взгляд.ру 08:43
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38