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Авто «Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала. 1