Общество
РИА НовостиМинтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.
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Общество
Власти КНР ввели карантин на границе с Россией
Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны.
Российская газета 17:53
Политика
Особое мнение: Гарри Каспаров
Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Здоровье
Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19
Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике заболевших коронавирусом, считают опрошенные РБК врачи-инфекционисты.
РБК 20:00
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань 02:15
Финансы
ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
Культура
В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости вчера в 09:12
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
Футбол
Следующий сезон чемпионата России начнется 2 августа
Как сообщает РБ Спорт, первый тур в новом сезоне запланирован на 2 августа через 10 дней после окончания чемпионата-2019/20.
Советский спорт 09:41
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Игры
Разработчики Minecraft сменили название и логотип студии
Компания Mojang сменила название на Mojang Studios и продемонстрировала свой новый логотип.
NewInform 05:36
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна вчера в 02:22
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 07:50
Общество
Учёные назвали продукты, ускоряющие старение
Life.ru 19:59
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Игры
В VR-игру Half-Life: Alyx добавили световой меч из «Звёздных войн»
Вашингтон, 18 мая 2020, 22:47 — REGNUM Новая модификация (мод) игры Half-Life: Alyx добавила в неё световой меч из вселенной «Звёздных войн». об этом 18 мая сообщил журнал PC Gamer.
REGNUM 15:47
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию РФ
Москва, 18 мая 2020, 15:54 — REGNUM Должность генерального директора крупнейшей в России угольной компании СУЭК покидает Владимир Рашевский, его место займёт гендиректор дочерней «Сибирской генерирующей компании» Степан Солженицын.
REGNUM 08:54
Политика
Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане.
Ведомости 07:44
Авто
«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной
В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
32CARS.ru 16:00
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
Энергетика
Цена нефти Urals превысила $30 впервые с середины марта
Баррель российской нефти Urals в Европе впервые с середины марта превысил отметку в $30.
Известия 12:05
Гаджеты
Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com 01:21
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Кино
Новый ведьмак появится во втором сезоне «Ведьмака»
Источник утверждает, что список персонажей второго сезона пополнит новый ведьмак Хемрик.
Live24 12:55